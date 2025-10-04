Desalojan fiesta clandestina en Cuauhtémoc; había más de 2,000 menores de edad

De acuerdo con declaraciones de algunos de los asistentes, la fiesta clandestina fue convocada en redes sociales para la inauguración de lo que pretendía ser un nuevo espacio para venta y consumo de alcohol dirigido a jóvenes y estudiantes de preparatoria.

Hay casos similares

El 7 de junio de 2024, autoridades capitalinas desalojaron y clausuraron un bar ubicado en la calle Madero, número 20, en pleno Centro Histórico donde se llevaba a cabo un evento denominado “VocaFest” (Vocacional fest) en el que al menos ocho menores de edad resultaron intoxicados por ingesta de alcohol adulterado.

El 14 de junio de ese mismo año, elementos de la policía de la Ciudad de México y del Instituto de Verificación Administrativa desalojaron el bar “Perro Salado” ubicado en la calle Xocongo 193 de la colonia Tránsito, tambien en la alcaldía Cuauhtémoc, a escasas cuadras del centro histórico.

Este sitio operaba con sobrecupo y constantemente realizaba eventos y presentaciones de cantantes de rap y reggaeton y había venta sin restricción de alcohol a menores de edad.