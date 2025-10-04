Desalojan fiesta clandestina en Cuauhtémoc; había más de 2,000 menores de edad

Personal de la alcaldía Cuauhtémoc desalojó un predio en la colonia Buenos Aires, donde fueron localizados más de 2,000 menores de edad durante una fiesta clandestina en la que se vendía alcohol presuntamente adulterado.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que vecinos de la colonia Buenos Aires reportaron un intenso movimiento de jóvenes en la calle Bolaños Cacho, lo que motivó la intervención de elementos de seguridad y de Protección Civil de la demarcación, quienes arribaron a un predio de tres niveles.