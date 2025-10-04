Publicidad

CDMX

Desalojan fiesta clandestina en Cuauhtémoc; había más de 2,000 menores de edad

Al interior de un predio de tres pisos fueron hallados bidones con presunto alcohol adulterado, botellas de distintos licores y latas de cerveza que eran vendidas a menores de edad.
sáb 04 octubre 2025 12:09 PM
La fiesta clandestina se llevó a cabo en la colonia Buenos Aires de la alcaldía Cuauhtémoc (Especial)

Personal de la alcaldía Cuauhtémoc desalojó un predio en la colonia Buenos Aires, donde fueron localizados más de 2,000 menores de edad durante una fiesta clandestina en la que se vendía alcohol presuntamente adulterado.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que vecinos de la colonia Buenos Aires reportaron un intenso movimiento de jóvenes en la calle Bolaños Cacho, lo que motivó la intervención de elementos de seguridad y de Protección Civil de la demarcación, quienes arribaron a un predio de tres niveles.

Al ingresar, las autoridades detectaron a más de 2,000 jóvenes reunidos en una fiesta clandestina, varios de ellos en estado de ebriedad. A través de sus redes sociales, Rojo de la Vega señaló que la mayoría de los asistentes eran menores de edad.

La alcaldesa detalló que el inmueble no contaba con medidas de seguridad ni de Protección Civil, además de tener ventanas oscurecidas, escasa ventilación y condiciones de riesgo. Durante la inspección se aseguraron bidones con alcohol presuntamente adulterado, así como botellas y latas de cerveza que se vendían por copa o trago dentro del lugar.

De acuerdo con declaraciones de algunos de los asistentes, la fiesta clandestina fue convocada en redes sociales para la inauguración de lo que pretendía ser un nuevo espacio para venta y consumo de alcohol dirigido a jóvenes y estudiantes de preparatoria.

Hay casos similares

El 7 de junio de 2024, autoridades capitalinas desalojaron y clausuraron un bar ubicado en la calle Madero, número 20, en pleno Centro Histórico donde se llevaba a cabo un evento denominado “VocaFest” (Vocacional fest) en el que al menos ocho menores de edad resultaron intoxicados por ingesta de alcohol adulterado.

El 14 de junio de ese mismo año, elementos de la policía de la Ciudad de México y del Instituto de Verificación Administrativa desalojaron el bar “Perro Salado” ubicado en la calle Xocongo 193 de la colonia Tránsito, tambien en la alcaldía Cuauhtémoc, a escasas cuadras del centro histórico.

Este sitio operaba con sobrecupo y constantemente realizaba eventos y presentaciones de cantantes de rap y reggaeton y había venta sin restricción de alcohol a menores de edad.

