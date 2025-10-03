Hoy No Circula Sabatino, 4 de octubre: autos que descansan el primer sábado en CDMX y Edomex

El sábado suele ser el día perfecto para descansar, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de hacer planes para este 4 de octubre, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino. Ignorar esta medida no solo puede arruinarte el día, también puede pegarle fuerte al bolsillo con una multa.
El programa Hoy No Circula tiene un objetivo claro: reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México. No se trata solo de una regla más, sino de una acción para mejorar la calidad del aire que todos respiramos.
Autos que no podrán circular este sábado 4 de octubre
Desde el 1 de julio de 2025, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones van de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas en esas zonas empezarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.
Multas por incumplir el Hoy No Circula
No respetar la medida implica una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025.