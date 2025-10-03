Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula Sabatino, 4 de octubre: autos que descansan el primer sábado en CDMX y Edomex

Verificar el holograma y la terminación de la placa ayuda a evitar sanciones y a mejorar el aire en el Valle de México.
vie 03 octubre 2025 07:49 PM
Hoy No Circula Sabatino, 4 de octubre 2025: autos que descansan el primer sábado del mes en CDMX y Edomex
El Hoy No Circula tiene como objetivo disminuir la contaminación en CDMX y Edomex restringiendo la circulación de autos de lunes a sábado. (LIVINUS/Getty Images)

El sábado suele ser el día perfecto para descansar, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de hacer planes para este 4 de octubre, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino. Ignorar esta medida no solo puede arruinarte el día, también puede pegarle fuerte al bolsillo con una multa.

El programa Hoy No Circula tiene un objetivo claro: reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México. No se trata solo de una regla más, sino de una acción para mejorar la calidad del aire que todos respiramos.

Publicidad

Autos que no podrán circular este sábado 4 de octubre

De acuerdo con el calendario oficial , este sábado no circulan:

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Hoy No Circula Sabatino
Este sábado no pueden circular los autos con holograma 1 y placas con terminación impar. (Came)

Autos que sí podrán circular sin restricciones

-Vehículos con holograma 00 y 0, generalmente más nuevos o de bajas emisiones.

-Eléctricos e híbridos, exentos para fomentar tecnologías limpias.

-Holograma 1 con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

La medida del Doble Hoy No Circula solo se aplica en caso de contingencias ambientales graves. Este sábado 4 de octubre no se contempla su activación.

comprar-un-auto-rentarlo-o-usar-uber-cual-conviene-mas
Finanzas Personales

Comprar un coche, rentarlo o usar Uber: estas son las claves para decidir

Zonas donde aplica la restricción

El programa es obligatorio en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones van de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas en esas zonas empezarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

No respetar la medida implica una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025.

¿El SAT vigila las transferencias bancarias por el concepto que les pones?
Finanzas Personales

¿El SAT vigila las transferencias bancarias? Cuidado con el concepto que das a estas operaciones

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1: depende del número final de la placa:

Terminación impar → primer y tercer sábado.

Terminación par → segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: solo descansan los autos con holograma 2 y foráneos.

Antes de salir este 4 de octubre

Revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula Sabatino evita multas y contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Mantenimiento de autos automóviles, movilidad

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad