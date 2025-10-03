Hoy No Circula Sabatino, 4 de octubre: autos que descansan el primer sábado en CDMX y Edomex

Autos que no podrán circular este sábado 4 de octubre

De acuerdo con el calendario oficial , este sábado no circulan:

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Este sábado no pueden circular los autos con holograma 1 y placas con terminación impar. (Came)

Autos que sí podrán circular sin restricciones

-Vehículos con holograma 00 y 0, generalmente más nuevos o de bajas emisiones.

-Eléctricos e híbridos, exentos para fomentar tecnologías limpias.

-Holograma 1 con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

La medida del Doble Hoy No Circula solo se aplica en caso de contingencias ambientales graves. Este sábado 4 de octubre no se contempla su activación.

Zonas donde aplica la restricción

El programa es obligatorio en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones van de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas en esas zonas empezarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

No respetar la medida implica una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025.

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1: depende del número final de la placa:

Terminación impar → primer y tercer sábado.

Terminación par → segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: solo descansan los autos con holograma 2 y foráneos.

Antes de salir este 4 de octubre

Revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula Sabatino evita multas y contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.