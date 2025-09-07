Ruido, la contaminación invisible en la CDMX que acumula denuncias y molestias

Mayte de las Rivas, presidenta de La voz de Polanco, explica que en la colonia muchos restaurantes operan en realidad como antros y bares, generando altos niveles de ruido. Algunos de los puntos más problemáticos son la Avenida Presidente Masaryk, Polanquito y la Avenida Emilio Castelar, frente al Parque Lincoln.
“El ruido degrada la zona, quiere decir que los establecimientos de repente ya no son restaurantes, ya son antros donde la gente no va a cenar sino que hay alcohol, prostitución, drogas. Se convierten en bares con servicio de comida”, comenta.
La activista vecinal recuerda que en junio de 2023 la PAOT suspendió cinco establecimientos por violar Norma Ambiental NADF-005-AMBT-2013 que coloca como límite un máximo de 62 decibelios, sin embargo, durante la verificación se registraron hasta 80.97 dB.
Restaurantes y bares bajaron el volumen durante varios meses, pero el escaso personal de la PAOT para dar seguimiento y la falta de respuesta efectiva por parte de la alcaldía Miguel Hidalgo ha llevado a que el problema regrese.
“Es un juego del gato y el ratón, después de un tiempo le volvieron a subir (al ruido). Deberían imponerse sanciones por ruido a los inmuebles, no a los operadores de los negocios, porque es un absurdo lo que está pasando, le dan la vuelta”, dice De las Rivas.
Los procesos de verificación también deben ser corregidos, ya que actualmente el personal de PAOT debe realizar la medición de ruido desde un inmueble continuo y no se permite que el registro se realice desde la calle. Esto en ocasiones provoca que no haya vecinos colindantes que los dejen pasar o que los vecinos tengan miedo y no denuncien.
“Se tiene que hacer una revisión importante en materia de ruido y quitar cosas absurdas como que la medición debe hacerse desde un predio vecino”, detalla la representante de La voz de Polanco.
Norma Sotelo, líder vecinal en la colonia Roma, apunta que el ruido es un problema frecuente en la Avenida Álvaro Obregón, donde se concentran bares, restaurantes y terrazas, así como en la Glorieta de Chilpancingo, entre las colonias Roma Sur e Hipódromo, donde se encuentran establecimientos que operan como chelerías.