Ruido, la contaminación invisible en la CDMX que acumula denuncias y molestias

"Parece que tenemos el escándalo en casa", reclamó un vecino de Masaryk ante el ruido que rebasa los decibeles permitidos.

Aunque el máximo nivel de ruido tolerado es de 60 decibelios en la Ley Ambiental y de 75 dB en la Ley de Establecimientos Mercantiles, la PAOT registra hasta 91 decibelios en antros, bares y restaurantes del corredor Roma-Hipódromo-Condesa.

@BlindarMH Me pueden ayudar? Somos vecinos de calle Spencer y el @MxCarajillo masaryk NO. NOS DEJA DORMIR CON SU ESCANDALO! Decibeles fuera de lo permitido x la ley! Parece q tenemos el escándalo en casa. Ya hay folio con paot con ucs pero ninguno “ puede”resolver pic.twitter.com/dD6BR4Z3D1 — Moka Bear (@MokaBear30) September 11, 2022

En la La Roma Norte, pasa lo mismo: restaurantes se transforman en bares y antros, con música de DJ y bandas hasta entrada la madrugada, de acuerdo con reportes de vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc.

Me podría ayudar llevo rato reportando esto pero no he tenido respuesta el ruido que genera por la noche este lugar es demasiado, se llama "Departamento" está ubicado en Av. Alvaro Obregón 154, Col Roma Norte pic.twitter.com/4ZL8em5si3 — Uriel Itamar Flores Hernandez (@ItamarUriel) August 31, 2025

A pesar de estar en una zona residencial tranquila, el restaurante se anuncia con cierre a las 2 a.m., además de convertirse en "antro bar" con música a alto volumen y generar aglomeraciones en la vía pública, con consumo visible de bebidas alcohólicas incluso en la banqueta.… pic.twitter.com/h9IqCCpqIH — Pepe Ludo (@Pepe_Ludo) August 5, 2025

Antros, bares, restaurantes, terrazas y otros negocios nocturnos son uno de los principales focos de las denuncias por ruido presentadas por vecinos.

Cuatro son las alcaldías que se encuentran a la cabeza con mayor número de denuncias por ruido: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán, las cuales concentran el 66.4% de todos los casos reportados en la capital.

Entre las colonias más afectadas por este problema se encuentran:

Polanco y Anzures en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Roma Norte, Hipódromo-Condesa y Juárez, en Cuauhtémoc.

El Centro Histórico de Coyoacán.

“Es algo a lo que estamos expuestos todas y todos sin darnos cuenta porque nos acostumbramos a vivir con esos decibeles, es un problema que se está volviendo de salud”, dice la diputada local Leonor Gómez Otegui, de Morena.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios (dB), el cual se vuelve dañino por encima de 75 dB y doloroso a partir de los 120 db. Algunos de los padecimientos asociados al ruido son problemas cardiovasculares, estrés, perturbaciones del sueño, depresión e incluso pérdida auditiva.