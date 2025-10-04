Brugada advierte consecuencias para agresores en marcha del 2 de octubre

Entrevistada durante la visita a un hospital en el que se recuperan 17 elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana que fueron agredidos durante la manifestación, la mandataria capitalina dijo que los más de 2,000 uniformados desplegados en el centro histórico, resistieron agresiones por parte de un grupo que ocasionó daños a comercios y al mobiliario urbano. Sus integrantes, sostuvo, ya están siendo identificados.

Dijo que el Comité del 68, organización que encabeza cada año la manifestación del 2 de octubre, ya se deslindó del Bloque Negro, así como de los daños y saqueos ocasionados por los encapuchados.

“Nosotros respetamos, como Gobierno de la ciudad, estuvimos respetando, resistiendo, pero donde hubo delitos tendrá que haber consecuencias”, declaró.

Y agregó: “Vamos a ir revisando qué es lo que está detrás de esto. Porque lo que hizo un grupo de personas no tiene nada que ver con el 2 de octubre, ni tiene que ver con otras causas. Así que, eso es lo que viene”.

Sobre el estado de salud de los policías lesionados, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, detalló que 17 permanecen bajo observación médica. Dos de ellos se encuentran delicados por golpes y quemaduras en distintas partes del cuerpo, provocadas por la explosión de bombas molotov que arrojaron los manifestantes.

“Todos evolucionando satisfactoriamente y esperamos altas, probablemente, hoy y mañana de algunos y en la siguiente semana de otros más”, indicó.

Ante la convocatoria que en redes sociales circula por parte de algunos policías y sus familiares en contra de mandos de la SSC por no proteger la integridad de los uniformados durante las agresiones de manifestantes el 2 de octubre, la jefa de gobierno dijo que los elementos tendrán todo el apoyo y se mantiene el diálogo.