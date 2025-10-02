Lluvias extremas y caída de granizo paralizarán la CDMX, el pronóstico para este jueves 2 de octubre

La dependencia capitalina prevé que las precipitaciones se registren después de medio día en las zonas poniente, centro y sur y estarán acompañadas con actividad eléctrica y caída de granizo. Los ciudadanos podrán mantenerse atentos al tema a través del Sistema de Alerta Temprana.

Los habitantes del Valle de México viven una intensa jornada de lluvias que afecta con inundaciones. Las más recientes ocurrieron el sábado 27 de septiembre, que de acuerdo con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, fue una de las más intensas de la temporada .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también prevé lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) en áreas del Estado de México e intervalos de chubascos en la Ciudad de México.

“Las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo”, detalla el informe más reciente.

Recomendaciones para enfrentar la temporada de lluvias

Ante este panorama, las autoridades capitalinas compartieron una serie de recomendaciones para el cuidado de la población:

Lleva siempre contigo un paraguas o impermeable para no exponerte a un resfriado o accidente.

Retira la basura de las coladeras cercanas a tu casa, tanto en el interior como en el exterior. Esto puede evitar inundaciones.

Evita cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, por muy ligeras que parezcan.

No transites por zonas encharcadas o pasos a desnivel inundados: podrías quedar varado o en riesgo.

Si te transportas en bicicleta, usa un impermeable con reflejante para que seas visible y no te empapes.

Ten precaución ante la posible caída de ramas, árboles, estructuras frágiles o lonas mal sujetas.

Suspende actividades al aire libre durante tormentas eléctricas o lluvia intensa.