La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) prevé para este jueves 2 de octubre lluvias intensas y caída de granizo en la mayor parte de la capital, por lo que sugiere a la ciudadanía tomar precauciones, sobre todo porque también se prevén marchas por la conmemoración del 2 de octubre .
Lluvias extremas y caída de granizo paralizarán la CDMX, el pronóstico para este jueves 2 de octubre
La dependencia capitalina prevé que las precipitaciones se registren después de medio día en las zonas poniente, centro y sur y estarán acompañadas con actividad eléctrica y caída de granizo. Los ciudadanos podrán mantenerse atentos al tema a través del Sistema de Alerta Temprana.
Los habitantes del Valle de México viven una intensa jornada de lluvias que afecta con inundaciones. Las más recientes ocurrieron el sábado 27 de septiembre, que de acuerdo con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, fue una de las más intensas de la temporada .
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también prevé lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) en áreas del Estado de México e intervalos de chubascos en la Ciudad de México.
“Las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo”, detalla el informe más reciente.
Te recomendamos:
Recomendaciones para enfrentar la temporada de lluvias
Ante este panorama, las autoridades capitalinas compartieron una serie de recomendaciones para el cuidado de la población:
- Lleva siempre contigo un paraguas o impermeable para no exponerte a un resfriado o accidente.
- Retira la basura de las coladeras cercanas a tu casa, tanto en el interior como en el exterior. Esto puede evitar inundaciones.
- Evita cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, por muy ligeras que parezcan.
- No transites por zonas encharcadas o pasos a desnivel inundados: podrías quedar varado o en riesgo.
- Si te transportas en bicicleta, usa un impermeable con reflejante para que seas visible y no te empapes.
- Ten precaución ante la posible caída de ramas, árboles, estructuras frágiles o lonas mal sujetas.
- Suspende actividades al aire libre durante tormentas eléctricas o lluvia intensa.
- Aléjate de postes, cableado eléctrico y transformadores. Nunca los toques mientras llueve.