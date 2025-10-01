Lluvias afectaron 3,500 viviendas en la CDMX y a 21,000 familias en el Edomex

“Se trató de una lluvia totalmente atípica, una de las lluvias más fuertes en las últimas décadas. En la lluvia más fuerte de este año se registraron hasta 91 mm puntos de la zona oriente de la Ciudad de México. Las principales afectaciones en Ciudad de México se dieron en las alcaldías de Iztapalapa Tláhuac y Gustavo A. Madero y en el Estado de México en los municipios de los Reyes, La Paz y Nezahualcóyotl, siendo este último el más afectado”, comentó.

El funcionario explicó que, en el caso de las inundaciones, ya lograron evacuarse por completo desde las 04:20 horas de este miércoles, por lo que ahora se realizan labores de limpieza.

“En este momento los niveles se encuentran totalmente abatidos y se están realizando ya tareas complementarias que tienen que ver con la limpieza, la desinfección de las cisternas, el lavado de las calles, la limpieza, recolección de basura”, indicó.

El gobierno federal entregará apoyos por 8,000 pesos para labores de limpieza a las familias afectadas, las cuales ya fueron censadas por parte de la Secretaría del Bienestar.

CDMX invertirá 100 mdp

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que su gobierno y la federación invertirán 100 millones de pesos para atender a las personas damnificadas por las lluvias.

“Les informamos que se van a destinar más de 100 millones de pesos entre el gobierno federal y la Ciudad de México. Estaremos atendiendo en un primer momento con este apoyo inicial que el día de hoy empieza a la población. La gente perdió estufas, refrigeradores, camas, etcétera, entonces a partir de hoy estaremos haciendo la entrega directa a las personas que fueron afectadas”, informó la jefa de Gobierno.