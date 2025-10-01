Lluvias afectaron 3,500 viviendas en la CDMX y a 21,000 familias en el Edomex

La mandataria capitalina afirmó que la temporada de lluvias es intensa en la capital por lo que se buscará trabajar de manera coordinada para que no se vuelvan a repetir las inundaciones.
Aseguró a las familias afectadas que no están solos, por lo que nadie se quedará excluido de los apoyos.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, informó que 21,000 familias tuvieron afectaciones en la entidad, sin embargo, de ellas 8,400 enfrentaron los mayores daños.
“Realmente las afectaciones más fuertes están en Villada, que son 6,800, y la zona de Águilas, que son 1,600; un aproximado de 8,000 familias”, explicó.
Detalló que en se realizaron labores de lavado y esterilizado de casas, brigadas de agua limpia, aplicación de vacunas, desparasitaciones, brigadas de salud, así como entregas de canastas alimentarias.
“Zopilotes”, dice Sheinbaum a quienes critican inundaciones
La presidenta Claudia Sheinbaum llamó “zopilotes” a quienes critican las inundaciones registradas en los últimos días.
“En estos días ha habido muchos zopilotes, la verdad, así lo digo abiertamente”, comentó sobre quienes culpan a Morena sobre las lluvias e inundaciones.
La presidenta comentó que desde que se presentaron las inundaciones su gobierno actuó para atender la emergencia y apoyar a los ciudadanos.
"Ha sido un año de muchas lluvias en México y el mundo", indicó.