presidencia

Lluvias afectaron 3,500 viviendas en la CDMX y a 21,000 familias en el Edomex

A los afectados por las lluvias del fin de semana pasado, se les entregarán 8,000 pesos para labores de limpieza en sus hogares.
mié 01 octubre 2025 10:35 AM
lluvias-cdmx-edomex-.jpeg
El director de Conagua Efraín Morales, explicó que ya no hay inundaciones en el Estado de México. (Foto: Presidencia de México.)

Las lluvias de 91 milímetros que se registraron el sábado pasado en la Zona Oriente del Valle de México generaron afectaciones a 3,500 viviendas en la Ciudad de México y a 21,000 familias del Estado de México.

De acuerdo con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, las alcaldías más afectadas fueron Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. En el Estado de México los municipios afectados fueron Los Reyes, La Paz y Nezahualcóyotl.

“Se trató de una lluvia totalmente atípica, una de las lluvias más fuertes en las últimas décadas. En la lluvia más fuerte de este año se registraron hasta 91 mm puntos de la zona oriente de la Ciudad de México. Las principales afectaciones en Ciudad de México se dieron en las alcaldías de Iztapalapa Tláhuac y Gustavo A. Madero y en el Estado de México en los municipios de los Reyes, La Paz y Nezahualcóyotl, siendo este último el más afectado”, comentó.

El funcionario explicó que, en el caso de las inundaciones, ya lograron evacuarse por completo desde las 04:20 horas de este miércoles, por lo que ahora se realizan labores de limpieza.

“En este momento los niveles se encuentran totalmente abatidos y se están realizando ya tareas complementarias que tienen que ver con la limpieza, la desinfección de las cisternas, el lavado de las calles, la limpieza, recolección de basura”, indicó.

El gobierno federal entregará apoyos por 8,000 pesos para labores de limpieza a las familias afectadas, las cuales ya fueron censadas por parte de la Secretaría del Bienestar.

CDMX invertirá 100 mdp

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que su gobierno y la federación invertirán 100 millones de pesos para atender a las personas damnificadas por las lluvias.

“Les informamos que se van a destinar más de 100 millones de pesos entre el gobierno federal y la Ciudad de México. Estaremos atendiendo en un primer momento con este apoyo inicial que el día de hoy empieza a la población. La gente perdió estufas, refrigeradores, camas, etcétera, entonces a partir de hoy estaremos haciendo la entrega directa a las personas que fueron afectadas”, informó la jefa de Gobierno.

La mandataria capitalina afirmó que la temporada de lluvias es intensa en la capital por lo que se buscará trabajar de manera coordinada para que no se vuelvan a repetir las inundaciones.

Aseguró a las familias afectadas que no están solos, por lo que nadie se quedará excluido de los apoyos.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, informó que 21,000 familias tuvieron afectaciones en la entidad, sin embargo, de ellas 8,400 enfrentaron los mayores daños.

“Realmente las afectaciones más fuertes están en Villada, que son 6,800, y la zona de Águilas, que son 1,600; un aproximado de 8,000 familias”, explicó.

Detalló que en se realizaron labores de lavado y esterilizado de casas, brigadas de agua limpia, aplicación de vacunas, desparasitaciones, brigadas de salud, así como entregas de canastas alimentarias.

“Zopilotes”, dice Sheinbaum a quienes critican inundaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó “zopilotes” a quienes critican las inundaciones registradas en los últimos días.

“En estos días ha habido muchos zopilotes, la verdad, así lo digo abiertamente”, comentó sobre quienes culpan a Morena sobre las lluvias e inundaciones.

La presidenta comentó que desde que se presentaron las inundaciones su gobierno actuó para atender la emergencia y apoyar a los ciudadanos.

"Ha sido un año de muchas lluvias en México y el mundo", indicó.

