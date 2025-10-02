Otra fuga en pipa de gas en CDMX: bomberos atienden incidente en Circuito Interior

Fuga de gas en Circuito Interior, CDMX

De acuerdo con videos en redes sociales, la pipa circulaba por la vía en dirección a La Raza, al norte de la ciudad, cuando desató la fuga de gas, provocando una extensa nube blanca en los alrededores. La información preliminar señaló que el operador cerró rápidamente las válvulas.

Al sitio acudió personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes señalaron que el incidente se trató a una falla mecánica de la unidad, de la empresa Global Gas.

Atendimos una Fuga de Gas de una Pipa en calle Circuito Interior, colonia Cuauhtémoc, en @AlcCuauhtemocMx, informamos que se trató de una falla mecánica. sin lesionados. Servicio concluido.

La fuga no provocó lesionados ni mayores afectaciones en la zona, por lo que concluyeron la atención de emergencia.

Elementos de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo también acudió al sitio, y descartó riesgos. Después de realizar una inspección, confirmó que se debió a una falla mecánica en el tubo del camión.

Tras reportes por una supuesta fuga de gas en una pipa sobre Circuito Interior, en los límites de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, informamos que personal de Protección Civil #MH acudió inmediatamente y descartó todo riesgo, al tratarse de una falla mecánica en el turbo del camión.

CDMX anuncia nuevas reglas para el tránsito de pipas y transporte de combustibles

El accidente ocurrió días después de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunciara nuevas reglas de tránsito para pipas y transporte de combustible en la capital, tras la fuga de gas del 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que ocasionó 30 muertes y varios heridos.

Entre las nuevas reglas que planteó Brugada está la prohibición de circulación de vehículos con sustancias peligrosas en vías de acceso controlado como Periférico, Viaducto, Calzada Ignacio Zaragoza, Constituyentes, Calzada de Tlalpan y Circuito Interior, donde ocurrió hoy el evento.

Circuito Interior, al ser una vía de acceso controlado, la velocidad máxima permitida para los vehículos es de 80 kilómetros por hora. La propuesta de reglamentación, en cambio, sugiere que para el transporte de materiales peligrosos será a 30 km/h.

Además, también se establecerá restricción de horario, para que circulen entre las 22:00 y las 05:00 horas del día siguiente, cuando los vehículos transporten más de 20,000 litros de hidrocarburos.

En la Ciudad de México la seguridad está primero, por eso hoy presentamos medidas firmes para regular el transporte de sustancias peligrosas: límites de velocidad, horarios y rutas controladas, y sanciones más estrictas.



Así protegemos a las familias y garantizamos una movilidad… pic.twitter.com/e8BkL2fHMb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 1, 2025

Cuando se infrinjan estas disposiciones, la multa será del doble.

Estas, y otras modificaciones, serán ajustadas en el reglamento de tránsito, ya que al no ser leyes, no requiere un mayor procedimiento legislativo.

Fuga de gas en La Concordia, Iztapalapa

El 10 de septiembre de 2025, una pipa de gas LP con más de 49,000 litros se volcó y explotó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, entre los límites de la Ciudad de México y el Estado de México.

El accidente fue de gran magnitud, debido a la extensa nube de gas que se propagó en la zona, y afectó a decenas de personas, ocasionando la muerte de 30 personas, y decenas de heridos.

De acuerdo con las investigaciones, la causa principal del accidente fue por posible exceso de velocidad.

“Esa es una de las líneas de investigación. Estamos próximos a concluir los primeros peritajes y la información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad”, señaló la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.

