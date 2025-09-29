Autoridades identifican a dos víctimas “desconocidas” de explosión en Iztapalapa

"Mediante labores coordinadas con la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP), se registraron avances importantes en la identificación de un hombre y una mujer fallecidos a causa de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa", dijo la autoridad.

Una de las personas es Laura Lorena Barrera de la Torre, quien tenía registrado su domicilio en Jalisco. Sus familiares ya fueron contactados.

El otro es Gilberto Aarón León Méndez, quien tenía información registrada en el Sistema Penitenciario. Autoridades no han logrado hallar a sus familiares.

La cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas LP registrada el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, subió a 31 durante el fin de semana.

La pipa de gas LP con más de 49,000 litros volcó el 10 de septiembre y explotó en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México.

De manera preliminar, las investigaciones apuntan al exceso de velocidad como posible causa principal del accidente.