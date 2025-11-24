Hay cierre de más de 20 estaciones del Metrobús: dónde no hay servicio en las líneas 1, 2 y 5 y hasta cuándo

El Metrobús de la Ciudad de México realizará trabajos de mantenimiento "mayor" en las líneas 1, 2 y 5 de su red a partir del 24 de noviembre y hasta el 5 de diciembre, a excepción de la estación Iztacalco, en la que las labores comenzaron el 19 de noviembre.
El organismo explicó a través de un comunicado que los trabajos consistirán en el retiro de herrerías y soportes, colocación de mobiliario, cortinas y vidrios, así como de instalación eléctrica e iluminación.
"Por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda servicio, por lo que será necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad", refirió en el documento.
Durante los trabajos de adecuación, las estaciones involucradas permanecerán fuera de servicio hasta que concluyan las obras. Además, algunas tendrán cierres nocturnos durante el proceso de diagnóstico previo a su suspensión total. En la Línea 1 se intervendrán ocho estaciones; en la Línea 2 serán solo dos, aunque concentrarán la mayor carga de trabajo y, por lo tanto, permanecerán inactivas por más tiempo. La Línea 5 será la más afectada, con 10 estaciones sujetas a cierres.
¿Cuáles estaciones cerrarán y cuando?
De acuerdo al cronograma que compartió el Metrobús, los trabajo de mantenimiento que involucran cierre de estación se llevarán a cabo de la siguiente manera:
Línea 1
Deportivo 18 de Marzo: cerrada del 24 al 26 de noviembre Revolución: cerrada el 24 y 25 de noviembre Nuevo León: cerrada el 25 y 26 de noviembre Euzkaro: cerrada el 25 y 26 de noviembre Doctor Gálvez: cerrada el 26 y 27 de noviembre Plaza de la República: cerrada el 27 y 28 de noviembre La Piedad: cerrada el 27 y 28 de noviembre
Línea 2
Iztacalco: cerrada del 19 de noviembre al 5 de diciembre Rojo Gómez: cerrada del 24 al 28 de noviembre de las 22:00 horas al cierre del servicio.
Línea 5
Aunque será la línea con más estaciones en mantenimiento, a diferencia de las dos rutas anteriores los cierres no serán en ambas direcciones de manera simultánea.
Dirección Río de los Remedios
5 de Mayo: cerrada el 24 de noviembre El Coyol: cerrada el 24 de noviembre San juan de Aragón: cerrada el 24 de noviembre Talismán: cerrada el 25 de noviembre Oriente 101: cerrada el 26 de noviembre Río Consulado: cerrada el 26 de noviembre Preparatoria 3: cerrada el 27 de noviembre Río Guadalupe: cerrada el 27 de noviembre Victoria: cerrada el 28 de noviembre Río Santa Coleta: cerrada el 28 de noviembre
Dirección Preparatoria 1
Río Consulado: cerrada el 1 de diciembre Oriente 101: cerrada el 1 de diciembre Talismán: cerrada el 2 de diciembre San Juan de Aragón: cerrada el 2 de diciembre El Coyol: cerrada el 3 de diciembre 5 de Mayo: cerrada el 3 de diciembre Río Santa Coleta: cerrada el 4 de diciembre Victoria: cerrada el 4 de diciembre Río Guadalupe: cerrada el 5 de diciembre Preparatoria 3: cerrada el 5 de diciembre