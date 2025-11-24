Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Brugada pide que marcha feminista del 25N sea sin violencia en CDMX

La jefa de Gobierno afirmó que en la CDMX se defiende el derecho a la protesta social, pero llamó a las mujeres a manifestarse de forma pacífica.
lun 24 noviembre 2025 04:09 PM
Brugada-marcha-25N.jpg
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió que la marcha de este 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la CDMX se realice de forma pacífica. (Foto: Gobierno CDMX )

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado para que la marcha del 25N sea sin violencia, solo 10 días de la manifestación de la llamada Generación Z que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre la cual dejó un saldo de 120 personas lesionadas (100 policías y 20 civiles) así como 40 personas detenidas.

"Bienvenida la marcha del 25 de noviembre, bienvenida esta marcha que todas esperamos y bienvenida sin violencia.

Publicidad

"Queremos un 25 de noviembre libre de violencia hacia las mujeres, pero  también queremos que no sólo este día se recuerde; que no sólo este día salgamos a protestar contra la violencia hacia las mujeres, sino queremos que todos los días en esta gran ciudad, se luche contra la violencia", dijo la mandataria capitalina.

Este martes tendrá lugar una movilización en distintos puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Brugada sostuvo que si bien en la capital se respeta el derecho a la protesta social, esta debe ser sin violencia.

"Reconocemos plenamente el legítimo derecho de las mujeres a tomar las calles y alzar la voz. 

"En la Ciudad de México defendemos la protesta como un derecho y como una forma de participación democrática y reiteramos: en esta ciudad se marcha contra la violencia, sin violencia", sostuvo.

Brugada adelantó que este martes presentará junto a integrantes de su gabinete el informe anual de resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, decretada en 2019 por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, actualmente presidenta del país.

Así mismo anunció que enviará al Congreso capitalino un paquete de iniciativas para realizar reformas en materia de violencia sexual y familiar.

Te puede interesar:

organizaciones-fragmentación
Estados

Organizaciones criminales se multiplicaron en 25 años y desataron ola de violencia

La mandataria capitalina lanzó este lunes la campaña Si Te Tocan, Nos Toca, con la cual se difundirán en espacios públicos como plazas, parques, calles y mercados así como en el transporte público una serie de 12 mensajes con los cuales se buscará concientizar sobre la violencia de género y llamar a las y los capitalinos a ser parte de la solución.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Protesta

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad