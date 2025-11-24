Brugada pide que marcha feminista del 25N sea sin violencia en CDMX

"Queremos un 25 de noviembre libre de violencia hacia las mujeres, pero también queremos que no sólo este día se recuerde; que no sólo este día salgamos a protestar contra la violencia hacia las mujeres, sino queremos que todos los días en esta gran ciudad, se luche contra la violencia", dijo la mandataria capitalina.

Este martes tendrá lugar una movilización en distintos puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Brugada sostuvo que si bien en la capital se respeta el derecho a la protesta social, esta debe ser sin violencia.

"Reconocemos plenamente el legítimo derecho de las mujeres a tomar las calles y alzar la voz.

"En la Ciudad de México defendemos la protesta como un derecho y como una forma de participación democrática y reiteramos: en esta ciudad se marcha contra la violencia, sin violencia", sostuvo.

Brugada adelantó que este martes presentará junto a integrantes de su gabinete el informe anual de resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, decretada en 2019 por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, actualmente presidenta del país.

Así mismo anunció que enviará al Congreso capitalino un paquete de iniciativas para realizar reformas en materia de violencia sexual y familiar.

La mandataria capitalina lanzó este lunes la campaña Si Te Tocan, Nos Toca, con la cual se difundirán en espacios públicos como plazas, parques, calles y mercados así como en el transporte público una serie de 12 mensajes con los cuales se buscará concientizar sobre la violencia de género y llamar a las y los capitalinos a ser parte de la solución.