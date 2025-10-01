Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 1 de octubre 2025: qué autos deben quedarse en casa este miércoles en CDMX y Edomex

Las restricciones no solo buscan evitar sanciones, sino también cuidar la salud y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.
mié 01 octubre 2025 04:03 AM
Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula limita el tránsito de vehículos en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México. (LIVINUS/Getty Images)

Si usas tu coche todos los días para moverte por la Ciudad de México o el Estado de México, este miércoles 1 de octubre es momento de revisar si tu vehículo tiene restricción de circulación. El programa Hoy No Circula sigue vigente, y no respetarlo puede salir muy caro.

¿Qué autos no circulan este miércoles?

Según el calendario oficial , deberán permanecer en casa:

-Vehículos con holograma 1 o 2.

-Autos con engomado rojo.

-Placas terminadas en 3 o 4.

Si tu auto cumple alguna de estas características, lo más recomendable es no sacarlo a la calle para evitar multas y sanciones.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

No todos los autos tienen limitación. Pueden transitar libremente:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos o híbridos.

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este miércoles no se ha activado contingencia ambiental en el Valle de México, por lo que el programa mantiene sus reglas habituales, sin medidas extraordinarias.

Horario y zonas de aplicación

La restricción opera de 5:00 a 22:00 horas y es obligatoria en:

CDMX – todas las 16 alcaldías.

Estado de México – 18 municipios:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, en estas zonas, las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa los reportes de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que podrían modificar las restricciones.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de arrancar, verifica si tu auto puede circular: tu bolsillo y el medio ambiente te lo agradecerán.

