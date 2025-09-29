Publicidad

CDMX

Planteles de la UNAM se van a paro por amenazas tras homicidio en CCH Sur

Estudiantes de la UNAM se han manifestado para exigir mayor seguridad en los planteles, tras el ataque ocurrido en el CCH Sur.
lun 29 septiembre 2025 07:56 PM
Prepa 8 Amenaza de Bomba
Este lunes hubo una amenaza de bomba en la Prepa 8 de la UNAM. (Foto: Adriana Álvarez/Cuartoscuro )

Ante amenazas virtuales y la preocupación de estudiantes originada por el homicidio de un joven en el CCH Sur, planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se fueron a paro en los últimos días.

Con perfiles creados en redes sociales tras el ataque en el CCH Sur, desconocidos -identificados como supuestos miembros de grupos donde se promueve la subcultura ''incel''- han aumentado el discurso de odio y las amenazas en contra de la comunidad estudiantil.

Personas se dicen seguidores de Lex Ashton, agresor del CCH Sur, y aseguran que llevarán a cabo actos similares en las escuelas.

El primer paro de la UNAM ocurrió el 22 de septiembre en el CCH Sur, decretado por los propios estudiantes tras el ataque. Más tarde se sumaron los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades en Azcapotzalco, Oriente, Naucalpan y Vallejo.

cch sur violencia
CDMX

Movimiento INCEL, Red Pill y la manosfera, elementos clave detrás del caso CCH

Planteles de la Escuela Nacional Preparatoria también han interrumpido clases ante amenazas de bombas y de agresiones armadas. Autoridades educativas ya se presentaron para denunciar los hechos ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.

Escuela Nacional de Trabajo Social frenó labores hasta el próximo 3 de octubre, tras la marcha para conmemorar la masacre de Tlatelolco.

En la Ciudad Universitaria, las facultades de Políticas, Ciencias, Arquitectura, Química, Veterinaria, Filosofía y Letras, Ingeniería, Artes y Derecho pararon también.

La FES Acatlán volverá a actividades hasta el 6 de octubre, mientras que la FES Aragón continuará clases pero de forma virtual.

El ataque, ocurrido al sur de la Ciudad de México, no solo ha enlutado a la comunidad estudiantil, también ha evidenciado cómo discursos de odio incubados en internet pueden trasladarse al mundo real.

Detrás del ataque de Ashton se encuentra una subcultura marcada por el machismo, la misoginia y las ideas ultraconservadoras: la llamada "manosfera". Este término engloba comunidades virtuales —foros, blogs en Reddit, grupos de Facebook, chats de WhatsApp, espacios en videojuegos y plataformas como Discord— donde los hombres expresan resentimiento y odio hacia las mujeres.

En ese mundo virtual también se encuentran los "incels", acrónimo de célibes involuntarios, un grupo de jóvenes que se describen como poco atractivos físicamente y responsabilizan a las mujeres de su incapacidad para iniciar relaciones sentimentales.

