CDMX

Marchan en CDMX para exigir la liberación de Maduro

Ciudadanos se manifestaron este sábado para rechazar una intervención estadounidense en Venezuela. Entre los asistentes estuvo el escritor y director del Fondo de Cultura Económica, Taibo II.
sáb 10 enero 2026 02:36 PM
venezuela
Este sábado se llevó a cabo en la CDMX una marcha de repudio la intervención militar en la República Bolivariana de Venezuela. (Foto: X/ @fernandeznorona )

Este sábado, colectivos sociales y políticos marcharon en la Ciudad de México en solidaridad con Venezuela y demandaron también la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

La movilización, que partió del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez se desarrolló de manera pacífica y congregó a decenas de personas que portaron pancartas y corearon consignas en defensa de la soberanía venezolana y en contra del intervencionismo.

Entre los asistentes destacó la presencia del escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, actual director del Fondo de Cultura Económica, quien se sumó a la protesta como gesto de respaldo político y simbólico a las demandas del contingente.

marcha venezuela cdmx
Manifestantes durante la marcha realizada este sábado en la Ciudad de México en solidaridad con Venezuela y en rechazo a la intervención de Estados Unidos. (Foto: X/ @fernandeznorona
)

A la movilización también se sumaron organizaciones campesinas y sindicatos como la Asamblea de Barrios y el Sindicato Mexicano de Electricistas.

"¡Fuera yankees de América Latina!" y "¡Fuera los sionistas de Palestina!", fueron algunas de las consignas de lanzaron los manifestantes.

G-U0beyWgAAHmNQ.jfif
Colectivos sociales y activistas portaron pancartas y consignas en apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro y a Cilia Flores. (Foto:X/ @fernandeznorona
)

Esta es la segunda protesta que se realiza en la capital para exigir la liberación de Maduro, la primera se convocó el 3 de enero en la Embajada de EU.

La manifestación fue convocada por integrantes del Frente Nacional en Defensa de la Soberanía quienes anunciaron hace unos días que llevarían acabo acciones a favor de Venezuela, denominadas como “Jornada Antiimperialista por la Soberanía de América Latina y Solidaridad con Venezuela”.

marcha cdmx
La protesta se desarrolló de manera pacífica y formó parte de una serie de movilizaciones en América Latina en apoyo a Venezuela. (Foto: X/ @RaulRomero_mx)

La marcha se inscribe en un contexto de pronunciamientos y movilizaciones impulsadas por sectores afines al chavismo en distintos países de América Latina, que han llamado a la comunidad internacional a privilegiar la vía diplomática y a respetar la autodeterminación de los pueblos.

