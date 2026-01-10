Marchan en CDMX para exigir la liberación de Maduro

Este sábado, colectivos sociales y políticos marcharon en la Ciudad de México en solidaridad con Venezuela y demandaron también la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
La movilización, que partió del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez se desarrolló de manera pacífica y congregó a decenas de personas que portaron pancartas y corearon consignas en defensa de la soberanía venezolana y en contra del intervencionismo.
Entre los asistentes destacó la presencia del escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, actual director del Fondo de Cultura Económica, quien se sumó a la protesta como gesto de respaldo político y simbólico a las demandas del contingente.
A la movilización también se sumaron organizaciones campesinas y sindicatos como la Asamblea de Barrios y el Sindicato Mexicano de Electricistas.
"¡Fuera yankees de América Latina!" y "¡Fuera los sionistas de Palestina!", fueron algunas de las consignas de lanzaron los manifestantes.
Esta es la segunda protesta que se realiza en la capital para exigir la liberación de Maduro, la primera se convocó el 3 de enero en la Embajada de EU.
La manifestación fue convocada por integrantes del Frente Nacional en Defensa de la Soberanía quienes anunciaron hace unos días que llevarían acabo acciones a favor de Venezuela, denominadas como “Jornada Antiimperialista por la Soberanía de América Latina y Solidaridad con Venezuela”.
La marcha se inscribe en un contexto de pronunciamientos y movilizaciones impulsadas por sectores afines al chavismo en distintos países de América Latina, que han llamado a la comunidad internacional a privilegiar la vía diplomática y a respetar la autodeterminación de los pueblos.
Aquí en la marcha por el rechazo al secuestro del PRESIDENTE DE VENEZUELA NICOLÁS MADURO,ME ENCONTRÉ A PACO TAIBO NI ME TOPA PERO, ME SAQUE UNA FOTO😁😁, A ROMPER RELACION CON ISRAEL GENOCIDA TERRORISTA HDSPM APOYADO POR EL MAYOR GENOCIDA MUNDIAL ESTADOS UNIDOS @Claudiasheinpic.twitter.com/H045N0d668