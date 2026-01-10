Marchan en CDMX para exigir la liberación de Maduro

Entre los asistentes destacó la presencia del escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, actual director del Fondo de Cultura Económica, quien se sumó a la protesta como gesto de respaldo político y simbólico a las demandas del contingente.

Manifestantes durante la marcha realizada este sábado en la Ciudad de México en solidaridad con Venezuela y en rechazo a la intervención de Estados Unidos.

A la movilización también se sumaron organizaciones campesinas y sindicatos como la Asamblea de Barrios y el Sindicato Mexicano de Electricistas.

"¡Fuera yankees de América Latina!" y "¡Fuera los sionistas de Palestina!", fueron algunas de las consignas de lanzaron los manifestantes.

Colectivos sociales y activistas portaron pancartas y consignas en apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro y a Cilia Flores.

Esta es la segunda protesta que se realiza en la capital para exigir la liberación de Maduro, la primera se convocó el 3 de enero en la Embajada de EU.