"No fue rescate, fue despojo", reclaman animalistas en CDMX

Acusan que con el aseguramiento de los animales el gobierno de la ciudad violó dos resoluciones federales que ordenaban a las autoridades capitalinas devolver a los animales y el espacio del albergue, de acuerdo con el Recurso de Queja 491/2025 del Cuarto Tribunal Colegiado y del expediente 1544/2025 del Juzgado Noveno de Distrito.

"Las autoridades de la Ciudad de México han sido engañadas por un montaje, han sido engañadas por una narrativa falsa y decidieron intervenir en algo que no debieron haber hecho: violentaron y revictimizaron a los animalitos más maltratados de la ciudad, aquellos quemados, atropellados, amarrados a un poste que son los que hemos recogido en el Refugio Franciscano", dijo en la manifestación al llegar frente al Palacio Nacional uno de los integrantes del Refugio Franciscano A.C.

"¡La policía no nos cuida, cuida al delincuente!" y "¡justicia ya para los franciscanos!", gritaron los manifestantes a su paso.

Las demandas principales son dos: primero aclarar en dónde y cómo se encuentran los animales que fueron asegurados por el gobierno capitalino y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el pasado jueves, además de regresarlos; segundo, regresar el predio a la asociación civil.

La Fiscalía local y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) indicaron que se encontró elementos correspondientes a maltrato animal en forma de omisión y descuido en los perros y gatos.

Sin embargo, el Refugio Franciscano sostiene que se trata de un conflicto por el predio de Cuajimalpa que les fue dado en comodato por Antonio Haghenbeck y de la Lama, lo cual quedó confirmado en su testamento en 1991, estableciendo como condición que debería ser usado de forma exclusiva como albergue para perros.

La Fundación Haghenbeck vendió a un banco el predio en 2020 e inició un juicio para revocar el comodato y que se le devolviera el inmueble. Desde entonces tanto el Refugio Franciscano como la Fundación Haghenbeck mantienen una disputa legal.