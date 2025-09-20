Al dar a conocer los resultados de las jornadas de búsqueda al norte de la capital, la fiscal Bertha Alcalde Luján detalló que esta zona limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México es donde más se reportan delitos y sospechas de desaparición de personas.

Afirmó que para estas jornadas fueron desplegadas 4,255 personas, con apoyo de 28 binomios caninos y 11 drones, en 216,000 metros cuadrados de los cerros Cola de Caballo y Vicente Guerrero, ubicados en la Sierra de Guadalupe, que abarca la alcaldía Gustavo A. Madero y los municipios mexiquenses de Tlalnepantla, Tultitlán y Ecatepec.

Uno de los hallazgos más relevantes en las jornadas de búsqueda, que se llevaron a cabo entre el 26 de agosto y el 18 de septiembre, fue el rescate de una persona que presentaba signos de violencia y que contaba con un boletín de búsqueda vigente. La fiscalía capitalina resaltó que la víctima fue trasladada a un hospital y su familia ya fue notificada.

Otro de los hallazgos fueron 11 indicios que posiblemente podrían ser restos humanos y diversas prendas de vestir que quedaron bajo resguardo para su análisis forense y serán analizadas para determinar si se trata de personas en calidad de desaparecidas o si fueron objeto de algún delito.

Agregó que la metodología empleada para la búsqueda de indicios en la Sierra de Guadalupe fue la conocida como búsqueda por patrones, la cual parte de la agrupación de casos con características comunes, como ubicación, operatividad criminal o perfil de las víctimas para diseñar estrategias efectivas para su localización.

Bajo esta modalidad, la fiscalía capitalina y su equipo forense trabajó sobre una hipótesis de 183 casos vinculados con la zona, 164 de ellos relacionados directamente con el cerro Vicente Guerrero.

“La Sierra de Guadalupe ha sido identificada como un espacio usado para el ocultamiento de cuerpos debido a sus condiciones geográficas y contextuales”, dijo Bertha Alcalde.

La fiscal local agradeció la participación de colectivos y familias buscadoras, a quienes reconoció por la labor que realizan por sus seres queridos y añadió que los indicios localizados serán sometidos a estudios de identificación genética para determinar si corresponden a alguno de los casos investigados.