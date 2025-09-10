Amelí desapareció hace dos meses en Ajusco; familia exige ayuda de autoridades

¿Quién es Ana Amelí García Gamez?

Es una joven de 19 años de edad, nacida en la Ciudad de México.

Estudió Biología y por ello formó parte de la comunidad estudiantil de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De acuerdo con sus familiares, Ana Amelí desde hace unos años, mostró su pasión por el senderismo y el alpinismo y además es deportista disciplinada.

La desaparición y labores de búsqueda

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de la Ciudad de México, Ana Ameli García Gamez fue vista por última vez el pasado 12 de julio en la colonia Héroes de 1910 de la alcaldía Tlalpan.

Su última localización a través de dispositivos de rastreo y la geolocalización de su teléfono celular, marca que tuvo una última conexión en la zona del cerro del Ajusco, conocido como “Pico del Águila”.

Tras no llegar a su domicilio, familiares alertaron a sus conocidos vía redes sociales y unas horas transcurridas, la desaparición de la joven fue denunciada ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

El pasado 29 de junio, en conferencia de prensa, el comisionado de Búsqueda de Personas, Luis Gómez Negrete, informó que un grupo especializado de 342 personas se dirigió a la zona del Ajusco equipados con equipo y drones para realizar una búsqueda de Ana Amelí, sin que esta arrojara resultados positivos.

Familiares acuden a autoridades federales

Familiares y amigos de Ana Amelí e integrantes de organizaciones sociales se manifestaron este miércoles al exterior de las oficinas de la Secretaría de Seguridad federal.

De acuerdo con Vanessa Gámez, madre de la joven desaparecida, el caso está por cumplir 60 días sin respuesta por parte de las autoridades de la Ciudad de México.

Acusó a la Fiscalía capitalina y a la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México de no ofrecer pruebas o avances en las investigaciones, por lo que decidieron acudir ante el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para solicitar apoyo logístico y de inteligencia para la búsqueda y localización de la joven.

“Hemos tocado todas las instancias y no hay respuesta, ya tenemos 60 días sin respuesta, pedimos al licenciado Omar García Harfuch que nos apoye”, expuso Gámez en un megáfono.