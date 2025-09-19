CDMX reporta atención de 99% de las viviendas dañadas por 19S

“Se tiene aproximadamente en atención un 7% que es el desarrollo de las viviendas y edificios, sobre todo edificios, viviendas (unifamiliares) prácticamente está cerrado”, agregó el funcionario durante la presentación del informe "La reconstrucción en la Ciudad de México" elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

Olvera Toledo señaló que solo el 1% de los inmuebles dañados están pendientes, como es el caso de Aguascalientes 12, en la colonia Roma Sur, el cual consiste en dos torres con 70 departamentos.

“El caso de Aguascalientes 12 tiene un tema jurídico, social, un tema que estamos llevando a las mesas de trabajo para concluirlo”, indicó el director de la Comisión para la Reconstrucción, la cual pasó de ser una dependencia a convertirse en una dirección de la Secretaría de Vivienda.

Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, dio a conocer el informe donde se dio seguimiento al impacto del sismo de 2017, así como al proceso de reconstrucción.

Una de las principales diferencias entre la atención al sismo del 19 de septiembre de 2017 y el registrado en la misma fecha pero de 1985 es la demora en la reconstrucción, afirmó la ombudsperson.

“El día 2 de mayo de este año amanecimos con la noticia de que en un predio de la zona de Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en un lugar que se llama campamento Colector 13, había habido un incendio. Ahí vivían 100 familias y estas 100 familias eran damnificadas del sismo del 85 que seguían viviendo ahí en viviendas precarias", contó Ramírez.

“Sobre todo si lo vemos en comparación con la experiencia del 85, tuvimos (por el sismo de 2017) un esquema de reconstrucción que de entrada en tiempos es sobresaliente”.