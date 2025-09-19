Damnificados de los sismos del 19S de 1985 y de 2017 siguen sin recuperar sus casas por disputas legales

María de los Ángeles Moreno, propietaria de uno de los departamentos en Aguascalientes 12, camina por los pasillos vacíos, paredes agrietadas y ventanas rotas del lugar al que una vez llamó hogar.

“Va pasando el tiempo y cada vez ve uno más lejano la manera de regresar. Desafortunadamente 15 de nuestros vecinos ya fallecieron y no tuvieron la oportunidad de poder regresar a su casa”, cuenta a Expansión Política.

Ocho años después del sismo de 2017, aún no ha sido reconstruido el conjunto de 70 departamentos ubicado en Aguascalientes 12, colonia Roma Sur en la alcaldía Cuauhtémoc. (Foto: Shelma Navarrete)

Moreno se encontraba en su departamento, en el séptimo piso, cuando el sismo del 19 de septiembre de 2017 la sorprendió.

Subió a la azotea del edificio al sentir el movimiento, al llegar ahí escuchó un estruendo provocado por la caída de un tanque de gas de 2,000 litros que comenzó a soltar su contenido. Temerosa, bajó corriendo ante el riesgo de una explosión y a su paso, vio a vecinos abrir a patadas las puertas de los departamentos para ayudar a salir a otros residentes que quedaron atrapados.

Tardó 22 años en pagar su departamento que además de ser su hogar representaba el principal patrimonio de su familia... y no lo habita desde hace exactamente ocho años.

Después del sismo de 2017, María de los Ángeles vivió durante un año y medio con uno de sus hijos, para después rentar un departamento.

Como damnificada recibe un apoyo económico de 5,300 pesos al mes que no le alcanzan para rentar en la Roma Sur, donde una vivienda de una recamara cuesta 15,000 pesos mensuales y espacios más amplios llegan a ofrecerse hasta en 75,000 pesos.

“Ya se volvió una colonia para extranjeros”, advierte.