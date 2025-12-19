Publicidad

CDMX

Hoy No Circula Sabatino 20 de diciembre: qué autos no pueden salir el tercer sábado en CDMX y Edomex

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en municipios específicos del Estado de México, principalmente en la zona metropolitana.
vie 19 diciembre 2025 05:35 PM
Hoy No Circula Sabatino
El Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de algunos autos los sábados para reducir la contaminación. (Archivo)

El sábado suele ser el día ideal para bajar el ritmo: descansar en casa, salir con la familia, ir al cine o reunirte con amigos. Pero antes de hacer planes para este sábado 20 de diciembre, conviene revisar cómo aplica el Hoy No Circula Sabatino. Pasarlo por alto no solo puede echar a perder tu agenda, también puede traducirse en una multa que golpee al bolsillo.

El programa no es un trámite más. Su objetivo es reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México y mejorar la calidad del aire que respiras todos los días. Por eso, conocer si tu auto circula o no este fin de semana es clave.

Autos que no podrán circular este sábado

De acuerdo con el calendario oficial , este tercer sábado de diciembre no circulan:

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni número final.

Hoy No Circula Sabatino
Hoy No Circula Sabatino Este sábado no pueden circular los autos con holograma 1 y placas con terminación impar. (Foto: Came)

Autos que sí podrán circular sin restricciones

Podrán salir sin problema:

-Vehículos con holograma 00 y 0, generalmente más nuevos y con menores emisiones.

-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. El Doble Hoy No Circula solo se activa durante contingencias ambientales graves. Para este sábado, la medida no está contemplada.

¿Dónde aplica la restricción?

El Hoy No Circula Sabatino es obligatorio en:

Ciudad de México

Las 16 alcaldías.

Estado de México

18 municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025 el programa también aplica en:

-Toluca
-Santiago Tianguistenco

En estas zonas, las restricciones operan de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2, aunque las multas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Si no respetas la medida, la sanción va de 20 a 30 UMA, lo que equivale a entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1:

Terminación impar: descansa primer y tercer sábado.

Terminación par: descansa segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado: descansan holograma 2 y vehículos foráneos.

Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula Sabatino te evita multas, te ahorra contratiempos y contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.

