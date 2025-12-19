Hoy No Circula Sabatino 20 de diciembre: qué autos no pueden salir el tercer sábado en CDMX y Edomex

Autos que no podrán circular este sábado

De acuerdo con el calendario oficial , este tercer sábado de diciembre no circulan:

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni número final.

Hoy No Circula Sabatino Este sábado no pueden circular los autos con holograma 1 y placas con terminación impar. (Foto: Came )

Autos que sí podrán circular sin restricciones

Podrán salir sin problema:

-Vehículos con holograma 00 y 0, generalmente más nuevos y con menores emisiones.

-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. El Doble Hoy No Circula solo se activa durante contingencias ambientales graves. Para este sábado, la medida no está contemplada.

¿Dónde aplica la restricción?

El Hoy No Circula Sabatino es obligatorio en:

Ciudad de México

Las 16 alcaldías.

Estado de México

18 municipios:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025 el programa también aplica en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas zonas, las restricciones operan de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2, aunque las multas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Si no respetas la medida, la sanción va de 20 a 30 UMA, lo que equivale a entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1:

Terminación impar: descansa primer y tercer sábado.

Terminación par: descansa segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado: descansan holograma 2 y vehículos foráneos.

Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa. Cumplir con el Hoy No Circula Sabatino te evita multas, te ahorra contratiempos y contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Planea tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.