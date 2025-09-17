Así luce ahora el enorme socavón que tragó un camión de Jarritos y amenaza casas en Iztapalapa

El socavón que se abrió el sábado pasado en Iztapalapa, y en el que cayó un camión repartidor de la refresquera Jarritos, sigue generando problemas en la zona, ahora debido a las obras de reparación.
Este enorme agujero, ubicado en el cruce de Calle 4 y Avenida 5, en la colonia Renovación, ha aumentado de tamaño a causa de las intensas lluvias y los trabajos en curso, superando ya los 8 metros de diámetro.
Imágenes difundidas por el Gobierno de la Ciudad de México muestran que el socavón está al límite de las viviendas de esta colonia popular, lo que mantiene en alerta a los vecinos.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), al menos 20 personas fueron trasladadas a un albergue temporal para garantizar su seguridad, ya que varias casas se encuentran a escasos centímetros de la zona afectada.
La dependencia reporta un avance del 70% en la instalación de una estructura de contención (ademe) que estabilizará el suelo y reducirá el riesgo de nuevos desgajamientos. Esto permitirá iniciar la reparación de la tubería.
En los últimos días se colocaron 18 tablestacas de seis metros, reforzadas con placas de acero y vigas. El espacio entre la contención y el terreno natural fue rellenado con más de mil costales de arena, y se habilitó una tubería provisional para mantener el paso del agua sin interrumpir el drenaje principal.
Una vez asegurado el terreno, comenzará la sustitución del tramo dañado, estimado en 12 metros. Para ello se construirá un pozo que conectará la tubería nueva con el colector existente.
En el sitio trabajan más de 50 personas apoyadas con excavadoras y grúas de gran capacidad. El avance general de la obra se estima apenas en 10%.
Se abren otros dos socavones en Iztapalapa
En las últimas horas se formaron dos nuevos socavones en la alcaldía Iztapalapa, ambos sobre Avenida República Federal del Sur y a corta distancia uno del otro, según reportes oficiales.
Aunque no tienen las dimensiones del que se abrió en días pasados en la colonia Renovación, estos hundimientos han generado embotellamientos debido a las obras de reparación, lo que causa molestia entre los automovilistas que circulan por esta importante vialidad en el oriente de la Ciudad de México.
El pasado 13 de agosto, un enorme socavón se abrió en la avenida Ignacio Zaragoza, la vía principal que conecta la capital con el Estado de México, donde cayó una pipa. Dos semanas después la oquedad fue reparada en su totalidad.
En tanto, el 30 de agosto apareció otro socavón por fuga de agua en Periférico, a la altura de las calles Bellavista y Sabadel, cerca del CRIT, lo que también provocó un fuerte caos vial.
