Así luce ahora el enorme socavón que tragó un camión de Jarritos y amenaza casas en Iztapalapa

15:43 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Av. 9 entre Calle 3 y Calle 4,@Alc_Iztapalapa, por #Obras para atender y reparar socavón. #AlternativaVial Av. 9 y Prolongación Marcelino Buendía. pic.twitter.com/RFuHd9jAGX — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 17, 2025

¿Por qué se abrió el socavón en Iztapalapa?

Según la Segiagua, el origen del socavón fue la ruptura de un colector de drenaje de 2.44 metros de diámetro, con un tramo dañado de unos 10 metros, provocada por asentamientos del terreno.

La dependencia reporta un avance del 70% en la instalación de una estructura de contención (ademe) que estabilizará el suelo y reducirá el riesgo de nuevos desgajamientos. Esto permitirá iniciar la reparación de la tubería.

Un camión de la marca Jarritos cayó en el socavón el pasado sábado 13 de septiembre. (Segiagua)

En los últimos días se colocaron 18 tablestacas de seis metros, reforzadas con placas de acero y vigas. El espacio entre la contención y el terreno natural fue rellenado con más de mil costales de arena, y se habilitó una tubería provisional para mantener el paso del agua sin interrumpir el drenaje principal.

Una vez asegurado el terreno, comenzará la sustitución del tramo dañado, estimado en 12 metros. Para ello se construirá un pozo que conectará la tubería nueva con el colector existente.

En el sitio trabajan más de 50 personas apoyadas con excavadoras y grúas de gran capacidad. El avance general de la obra se estima apenas en 10%.

Más de 50 trabajadores, apoyados con maquinaria pesada, realizan labores en la zona con un avance general de obra del 10%. (Segiagua)

Se abren otros dos socavones en Iztapalapa

En las últimas horas se formaron dos nuevos socavones en la alcaldía Iztapalapa, ambos sobre Avenida República Federal del Sur y a corta distancia uno del otro, según reportes oficiales.

Aunque no tienen las dimensiones del que se abrió en días pasados en la colonia Renovación, estos hundimientos han generado embotellamientos debido a las obras de reparación, lo que causa molestia entre los automovilistas que circulan por esta importante vialidad en el oriente de la Ciudad de México.

Policía Auxiliar de la #SSC realiza labores de vialidad y abanderamiento sobre Av. República Federal del Sur entre Manuel Gándara y Librado Rivera debido a socavón, no distraiga su atención al conducir. pic.twitter.com/B2rO1OcGBR — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 16, 2025

Temporada de socavones en Iztapalapa

El pasado 13 de agosto, un enorme socavón se abrió en la avenida Ignacio Zaragoza, la vía principal que conecta la capital con el Estado de México, donde cayó una pipa. Dos semanas después la oquedad fue reparada en su totalidad.

En tanto, el 30 de agosto apareció otro socavón por fuga de agua en Periférico, a la altura de las calles Bellavista y Sabadel, cerca del CRIT, lo que también provocó un fuerte caos vial.