Muertos por explosión de pipa: ¿quiénes eran las personas fallecidas en Iztapalapa?

Suman 20 las víctimas mortales tras el accidente de una pipa que transportaba 49,500 litros de Gas L.P., en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa. Además del luto en las familias, las historias que dejan también generan diversas emociones entre la población al irlas conociendo con el paso de los días.
Autoridades capitalinas detallaron que hay dos víctimas sin identificar: un hombre fallecido (40-50 años) y una mujer en estado crítico (15-25 años, con tatuajes identificativos). La Fiscalía General de Justicia de la CDMX detalló que aunque el conductor de la pipa falleció, la investigación penal continúa.
“El niño ¿cómo está? ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¿Estás bien, bebé?”, se escucha en la grabación al policía Sergio Ángel Soriano Buendía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Días después se conoció que se trataba de la bebé Jazlyn Azulet de dos años.
En el día de la explosión, Alicia, de 49 años, cuidaba a su nieta mientras la madre de la menor -e hija de la víctima- acudía a su centro de trabajo. La mujer, quien presentaba más del 90 por ciento de quemaduras en su cuerpo, falleció este 12 de septiembre en el hospital Magdalena de las Salinas, donde era atendida.
Fallece chofer de la pipa
2.- Fernando Soto Munguía de 34 años y quien fue identificado como chofer de la unidad que explotó falleció en el Hospital Magdalena de las Salinas. Reportes de las autoridades lo reportaron con quemaduras graves en el 90% de su cuerpo.
En su informe preliminar, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) apeló al exceso de velocidad con el que era conducido el vehículo como uno de los factores del accidente, por lo que se sugería que la responsabilidad caería en el chofer.
“Hay varias líneas de investigación. Trabajan nuestras áreas periciales en materia de química, criminalística, explosiones y, muy importante, nuestros peritos en tránsito terrestre. El exceso de velocidad es una de las líneas de investigación y estamos próximos a concluir los peritajes que tienen que ver con esto”, detalló la dependencia capitalina.
3.- Oswaldo Gutiérrez Espinoza de 30 años, quien estaba internado en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” en Magdalena de las Salinas.
4.- Omar Alejandro García Escoesa de 28 años y quien estaba internado en el Hospital General regional 197 Texcoco.
5.- Édgar Santiago Álvarez de 51 años, quien estaba hospitalizado en el Hospital Regional Zaragoza ISSSTE.
6.- Jesús Joel Tovar García, de 40 años, quien estaba internado en el Hospital General Rubén Leñero.
7.- Gilberto Aron “N” de 47 años y quien estaba internado en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” en Magdalena de las Salinas.
8.- Juan Carlos Sánchez Blas de 15 años y quien estaba internado en el Hospital General Rubén Leñero. Recién ingresó al CECyT 7 “Cuauhtémoc” del IPN.
9.- Jorge Islas Flores de 50 años y quien estaba internado en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” en Magdalena de las Salinas. Se conoció que era artista y uno de sus murales están en Francia. También se desempeñaba como personal de apoyo del Instituto Politécnico Nacional.
10.- Juan Antonio Hernández Betancourt de 51 años y quien estaba internado en el Hospital General de Zona número 53.
11.- José Gabriel Hernández Méndez de 17 años y quien estaba internado en el Hospital General Rubén Leñero.
12.- Eduardo Noé García Morales de 50 años y quien estaba internado en la Clínica Hospital Emiliano Zapata.Se desempeñaba como profesor de matemáticas en escuelas del Edomex e Iztapalapa, además de que estaba a punto de jubilarse. Quienes fueron sus alumnos dedicaron videos de despedida en redes sociales.
13.- Oscar Rubén Uriel Cortéz Cisneros de 57 años y quien estaba internado en el Hospital General Rubén Leñero.
14.- Carlos Iván Contreras Salinas de 29 años y quien estaba internado en el Hospital regional Zaragoza ISSSTE.
15.- Irving Uriel Castillo Reyes de 20 años y quien estaba internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación.
16.- Misael Cano Rodríguez de 39 años y quien estaba internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Misael Cano Rodríguez trabajaba como trabajador de limpia en los Servicios Urbanos de la Alcaldía Iztapalapa. En el accidente, su hija Tiffany Odette, así como su nieto Isaí Santiago, un bebé de 18 meses de edad resultaron heridos.
17.- Juan Carlos Bonilla Sánchez de 41 años y quien estaba internado en el Hospital General Rubén Leñero.
18.- Ana Daniela Barragán Ramírez de 19 años y quien estaba internada en el Hospital General Rubén Leñero. Desde que se perdió contacto con la joven, su novio, amigos y familiares realizaron una búsqueda incesante para encontrarla. En el mensaje de despedida de su novio se detalló que estaban a punto de casarse.