Muertos por explosión de pipa: ¿quiénes eran las personas fallecidas en Iztapalapa?

Alicia Matías Teodoro, la "abuelita heroína"

1.- Una de las historias que más conmovieron a los usuarios de redes sociales fue la de Alicia Matías Teodoro, de 49 años de edad, bautizada como la “abuela heroína” por proteger con su cuerpo a su nieta de dos años durante la explosión. La grabación se hizo viral porque se observa cómo la mujer caminó por una acera con su nieta en brazos, hasta que el uniformado la interceptó.

“El niño ¿cómo está? ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¿Estás bien, bebé?”, se escucha en la grabación al policía Sergio Ángel Soriano Buendía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Días después se conoció que se trataba de la bebé Jazlyn Azulet de dos años.

En el día de la explosión, Alicia, de 49 años, cuidaba a su nieta mientras la madre de la menor -e hija de la víctima- acudía a su centro de trabajo. La mujer, quien presentaba más del 90 por ciento de quemaduras en su cuerpo, falleció este 12 de septiembre en el hospital Magdalena de las Salinas, donde era atendida.

Fallece chofer de la pipa

2.- Fernando Soto Munguía de 34 años y quien fue identificado como chofer de la unidad que explotó falleció en el Hospital Magdalena de las Salinas. Reportes de las autoridades lo reportaron con quemaduras graves en el 90% de su cuerpo.

En su informe preliminar, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) apeló al exceso de velocidad con el que era conducido el vehículo como uno de los factores del accidente, por lo que se sugería que la responsabilidad caería en el chofer.

“Hay varias líneas de investigación. Trabajan nuestras áreas periciales en materia de química, criminalística, explosiones y, muy importante, nuestros peritos en tránsito terrestre. El exceso de velocidad es una de las líneas de investigación y estamos próximos a concluir los peritajes que tienen que ver con esto”, detalló la dependencia capitalina.

La imagen corresponde al 10 de septiembre cuando bomberos enfrían los restos carbonizados de un tráiler, uno de los vehículos dañados en la explosión de un camión cisterna de gas en la avenida Ignacio Zaragoza.





(Foto: Quetzalli Nicté-Ha/Reuters)

3.- Oswaldo Gutiérrez Espinoza de 30 años, quien estaba internado en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” en Magdalena de las Salinas.

4.- Omar Alejandro García Escoesa de 28 años y quien estaba internado en el Hospital General regional 197 Texcoco.

5.- Édgar Santiago Álvarez de 51 años, quien estaba hospitalizado en el Hospital Regional Zaragoza ISSSTE.

6.- Jesús Joel Tovar García, de 40 años, quien estaba internado en el Hospital General Rubén Leñero.

7.- Gilberto Aron “N” de 47 años y quien estaba internado en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” en Magdalena de las Salinas.

8.- Juan Carlos Sánchez Blas de 15 años y quien estaba internado en el Hospital General Rubén Leñero. Recién ingresó al CECyT 7 “Cuauhtémoc” del IPN.

9.- Jorge Islas Flores de 50 años y quien estaba internado en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” en Magdalena de las Salinas. Se conoció que era artista y uno de sus murales están en Francia. También se desempeñaba como personal de apoyo del Instituto Politécnico Nacional.

10.- Juan Antonio Hernández Betancourt de 51 años y quien estaba internado en el Hospital General de Zona número 53.