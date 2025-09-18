Hoy No Circula jueves 18 de septiembre: revisa qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex

Si planeas sacar tu coche este jueves 18 de septiembre en la Ciudad de México o en alguno de los municipios conurbados del Estado de México, es momento de prestar atención: no respetar el programa Hoy No Circula podría costarte una multa considerable.
Para que tus traslados no se vean afectados, revisa cuidadosamente las restricciones que aplican este día.
Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, la medida aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. Sin embargo, las multas en estas zonas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.
La multa por incumplir
No respetar el Hoy No Circula puede salir caro. Las sanciones van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, lo que coloca la multa entre 2,262 y 3,394 pesos, según la autoridad que la imponga.
Consulta siempre el calendario oficial antes de salir.
-Revisa el reporte de calidad del aire.
-Planea tus traslados con anticipación.
-Verifica si tu vehículo tiene restricción para el día.
Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de arrancar, revisa tu placa, engomado y holograma, y toma la decisión correcta: tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.