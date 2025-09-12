La CDMX confirma la muerte de Alicia Matías Teodoro, la “abuela heroína”

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la mujer, quien presentaba más del 90 por ciento de quemaduras en su cuerpo, falleció este 12 de septiembre en el hospital Magdalena de las Salinas, donde era atendida.

La historia de Alicia Matías Teodoro

El miércoles 10 de septiembre, Alicia, de 49 años, trabajaba como checadora en la ruta 71 de transporte público en la zona del Puente de La Concordia, al oriente del Valle de México.

Cuando ese día se registró la explosión de una pipa cargada con 49,500 litros de gas LP, la mujer cuidaba a su nieta Azuleth, de dos años, mientras la madre de la menor -e hija de la víctima- acudía a su centro de trabajo

En un video ampliamente difundido en redes sociales, grabado por el policía Sergio Ángel Soriano Buendía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, se observa que, segundos después de la explosión, la mujer caminó por una acera con su nieta en brazos, hasta que el uniformado la interceptó.

“El niño ¿Cómo está? ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¿Estás bien bebé?”, fueron las palabras del oficial.

Alicia Matías, ya sin cabello y con distintas partes de su cuerpo con quemaduras, caminó junto al oficial de la policía por la calzada Ignacio Zaragoza hasta que logró llegar a un lugar para resguardarse y esperar a que fuera trasladada a un centro hospitalario.

La mujer, en una primera instancia, fue ingresada al hospital Emiliano Zapata de Iztapalapa, posteriormente, al Hospital General de zona 53, en Los Reyes, la Paz, y finalmente llevada al hospital Magdalena de las Salinas, según los registros oficiales.