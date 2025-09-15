¿Por qué la banda presidencial tiene los colores “al revés”?

La banda presidencial no tiene los colores “invertidos”, sino que obedece al orden correcto establecido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y Himno Nacionales.
Según esa legislación, en su artículo 34, la banda “tendrá los colores de la Bandera Nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente, correspondiendo el color verde a la franja superior. Llevará el Escudo Nacional sobre los tres colores, bordado en hilo dorado, a la altura del pecho del portador y los extremos de la Banda rematarán con un fleco dorado”.