¿Por qué la banda presidencial tiene los colores “al revés”?

Dado que la bandera se porta sobre el hombro derecho, el color verde va arriba y, posteriormente, el resto de los colores de la bandera.

La banda presidencial se porta únicamente durante eventos especiales como la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el informe ante el Congreso de la Unión, la conmemoración del Grito de Dolores y al recibir las cartas credenciales de embajadores y ministros acreditados.

Además, la banda siempre se porta por debajo del saco, salvo durante la ceremonia del cambio de gobierno.

En 2010, una reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y Himno Nacionales invirtió los colores de la banda hasta 2018, cuando se regresaron a su forma original y actual.