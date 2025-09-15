Publicidad

¿Por qué la banda presidencial tiene los colores “al revés”?

El año pasado, durante la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, un detalle llamó la atención de los televidentes.
lun 15 septiembre 2025 03:22 PM
Claudia Sheinbaum se convirtió hoy en la primera presidenta mujer en la historia de México.

La banda presidencial no tiene los colores “invertidos”, sino que obedece al orden correcto establecido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y Himno Nacionales.

Según esa legislación, en su artículo 34, la banda “tendrá los colores de la Bandera Nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente, correspondiendo el color verde a la franja superior. Llevará el Escudo Nacional sobre los tres colores, bordado en hilo dorado, a la altura del pecho del portador y los extremos de la Banda rematarán con un fleco dorado”.

Dado que la bandera se porta sobre el hombro derecho, el color verde va arriba y, posteriormente, el resto de los colores de la bandera.

La banda presidencial se porta únicamente durante eventos especiales como la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el informe ante el Congreso de la Unión, la conmemoración del Grito de Dolores y al recibir las cartas credenciales de embajadores y ministros acreditados.

Además, la banda siempre se porta por debajo del saco, salvo durante la ceremonia del cambio de gobierno.

En 2010, una reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y Himno Nacionales invirtió los colores de la banda hasta 2018, cuando se regresaron a su forma original y actual.

