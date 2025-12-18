¿Y este aguacero en pleno diciembre en CDMX? Esto es lo que está pasando con el clima

¿Qué está provocando las lluvias en CDMX?
Las precipitaciones en la CDMX se deben a la interacción de varios factores:
-Vaguadas polares en niveles altos, que generan inestabilidad atmosférica.
-Canales de baja presión sobre el centro del país, que favorecen la formación de nubes.
-Ingreso constante de humedad desde el Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe.
-Corrientes en chorro polar, que impulsan estos sistemas hacia el centro del territorio.
Aunque los frentes fríos se asocian principalmente con bajas temperaturas, en este caso también están contribuyendo a la presencia de lluvias, al interactuar con aire húmedo y sistemas en altura.
¿Qué se espera en la CDMX del 19 al 22 de diciembre?
Según el pronóstico extendido a 96 horas del SMN, la Ciudad de México se mantendrá bajo condiciones de lluvias ligeras a chubascos aislados, principalmente por las tardes y noches.
Viernes 19 a lunes 22 de diciembre:
Se prevén lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en la CDMX.
Posibles descargas eléctricas en algunos eventos.
Ambiente frío por la mañana y noche, con temperaturas más templadas por la tarde.
Aunque las lluvias más intensas se concentrarán en estados del sureste como Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca, el Valle de México seguirá recibiendo humedad suficiente para mantener condiciones inestables.
¿Habrá frío en la capital?
Sí. Durante este periodo continuará el ambiente frío a muy frío en la Mesa Central:
Madrugadas con temperaturas bajas, especialmente en zonas altas del Valle de México.
Riesgo de heladas en regiones cercanas del Estado de México.
Sensación térmica más baja debido a la humedad y la nubosidad.
¿Qué riesgos implican estas lluvias?
Aunque no se esperan lluvias intensas en la capital, las autoridades advierten sobre:
Encharcamientos en zonas con mal drenaje.
Tráfico más lento y pavimento resbaloso.
Posible caída de ramas o anuncios por rachas de viento moderadas.
Mayor sensación de frío, lo que puede afectar a niños y adultos mayores.
Recomendaciones
Protección Civil y el SMN recomiendan:
Consultar el pronóstico diario antes de salir.
Manejar con precaución durante lluvias vespertinas.
Abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura.
Atender avisos oficiales ante lluvias o descenso térmico.
En resumen, las lluvias de diciembre en la CDMX no son extraordinarias, pero sí atípicas para la temporada. Están provocadas por la combinación de frentes fríos, humedad y sistemas en altura, y seguirán presentándose de forma intermitente hasta el 22 de diciembre, junto con mañanas frías y tardes templadas.