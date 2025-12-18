Publicidad

CDMX

¿Por qué está lloviendo en la CDMX en diciembre y qué se espera en los próximos días?

En la CDMX, las lluvias se presentan principalmente como chubascos aislados, pero suficientes para generar encharcamientos.
jue 18 diciembre 2025 05:22 PM
¿Y este aguacero en pleno diciembre en CDMX? Esto es lo que está pasando con el clima
La Ciudad de México presenta lluvias fuera de temporada en pleno mes de diciembre. (Cuartoscuro)

Aunque diciembre suele ser un mes seco en la Ciudad de México (CDMX), este 2025 la capital del país ha registrado lluvias intermitentes y chubascos fuera de lo habitual.

El fenómeno no es aislado ni casual: responde a una combinación de sistemas atmosféricos que estarán activos, al menos, hasta el 22 de diciembre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué está provocando las lluvias en CDMX?

Las precipitaciones en la CDMX se deben a la interacción de varios factores:

-Vaguadas polares en niveles altos, que generan inestabilidad atmosférica.

-Canales de baja presión sobre el centro del país, que favorecen la formación de nubes.

-Ingreso constante de humedad desde el Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe.

-Corrientes en chorro polar, que impulsan estos sistemas hacia el centro del territorio.

Aunque los frentes fríos se asocian principalmente con bajas temperaturas, en este caso también están contribuyendo a la presencia de lluvias, al interactuar con aire húmedo y sistemas en altura.

¿Qué se espera en la CDMX del 19 al 22 de diciembre?

Según el pronóstico extendido a 96 horas del SMN, la Ciudad de México se mantendrá bajo condiciones de lluvias ligeras a chubascos aislados, principalmente por las tardes y noches.

Viernes 19 a lunes 22 de diciembre:

Se prevén lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en la CDMX.

Posibles descargas eléctricas en algunos eventos.

Ambiente frío por la mañana y noche, con temperaturas más templadas por la tarde.

Aunque las lluvias más intensas se concentrarán en estados del sureste como Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca, el Valle de México seguirá recibiendo humedad suficiente para mantener condiciones inestables.

¿Habrá frío en la capital?

Sí. Durante este periodo continuará el ambiente frío a muy frío en la Mesa Central:

Madrugadas con temperaturas bajas, especialmente en zonas altas del Valle de México.

Riesgo de heladas en regiones cercanas del Estado de México.

Sensación térmica más baja debido a la humedad y la nubosidad.

¿Qué riesgos implican estas lluvias?

Aunque no se esperan lluvias intensas en la capital, las autoridades advierten sobre:

Encharcamientos en zonas con mal drenaje.

Tráfico más lento y pavimento resbaloso.

Posible caída de ramas o anuncios por rachas de viento moderadas.

Mayor sensación de frío, lo que puede afectar a niños y adultos mayores.

Recomendaciones

Protección Civil y el SMN recomiendan:

Consultar el pronóstico diario antes de salir.

Manejar con precaución durante lluvias vespertinas.

Abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura.

Atender avisos oficiales ante lluvias o descenso térmico.

En resumen, las lluvias de diciembre en la CDMX no son extraordinarias, pero sí atípicas para la temporada. Están provocadas por la combinación de frentes fríos, humedad y sistemas en altura, y seguirán presentándose de forma intermitente hasta el 22 de diciembre, junto con mañanas frías y tardes templadas.

