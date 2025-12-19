Hoy No Circula 19 de diciembre 2025: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

¿Qué autos no podrán circular?

De acuerdo con el calendario oficial , la restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y aplicará para los vehículos con:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en alguna de estas categorías, lo más prudente es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, moto eléctrica o servicios de viaje compartido.

La restricción aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 o 0 y holograma 1 o 2. (Gobierno de México)

¿Qué autos están exentos?

Quedan fuera de la medida:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

Si tu coche pertenece a alguno de estos grupos, puedes circular sin restricciones.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que la medida opera de manera regular, sin restricciones adicionales ni ampliaciones al programa.

¿Dónde sí aplica?

El Hoy No Circula se mantiene vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también opera en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estas regiones, las multas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.

¿De cuánto es la multa?

Circular sin respetar la restricción puede costarte entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, por lo que la sanción va de:

-2,262 pesos (mínimo)

-3,394 pesos (máximo)

El monto exacto dependerá del criterio de la autoridad que realice la infracción.

Consejos para evitar sanciones

Consulta siempre el calendario oficial del programa antes de salir.

Revisa el reporte diario de calidad del aire, especialmente si dependes de tu auto.

Planea tus rutas con anticipación.

Verifica el engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita una multa, también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a cuidar la salud de quienes vivimos en la región.