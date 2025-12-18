Los hechos derivaron de una denuncia por el delito de extorsión en contra de una empresa de paquetería localizada en la calle Río Ebro, por lo que llevaron a cabo acciones de vigilancias fijas, móviles y discretas para proteger a las víctimas así como para identificar a los presuntos extorsionadores en el lugar.

"Durante la vigilancia se detectó que los presuntos extorsionadores arribaron armados y ante la inminente situación de riesgo, los policías decidieron intervenir para su detención. En ese momento, uno de los presuntos responsables comenzó a realizar disparos en su contra por lo que, al ver en riesgo su vida y la de las demás personas en el sitio, repelieron la agresión", informó la SSC-CDMX.

Durante el intercambio de balas, un policía resultó lesionado en el estómago, por lo que se le trasladó a un hospital para su atención médica, su estado de salud se reporta como estable.

La dependencia capitalina detalló después de que se controló la situación, se detuvo a cuatro hombres de 30, 35, 36 y 54 años de edad; mientras que otras dos personas fueron detenidas minutos después; todas fueron trasladadas ante el Ministerio Público para que rindan su declaración y se inicie con las averiguaciones correspondientes. Además, se continúa con la atención a los denunciantes para la integración de la carpeta de investigación.

Tanto la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, como el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez Camacho, felicitaron a los elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, de la Policía Metropolitana, de Proximidad y de Operaciones Especiales que participaron en la detención de los seis extorsionadores.

“En cuestión de segundos implementaron un dispositivo para salvaguardar la integridad de los denunciantes, de las demás personas en el lugar y la de ellos mismos”, publicó el titular de la SSC- CDMX en su cuenta en 𝕏 .

