CDMX

Balacera en la alcaldía Cuauhtémoc hoy 18 de diciembre; hay 6 detenidos

Los hechos ocurrieron tras una denuncia por el delito de extorsión en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. El jefe de la SSC-CDMX felicitó a policías que participaron en operativo.
jue 18 diciembre 2025 03:29 PM
balacer-cuauhtemoc-extorsion.jpg
Momentos de tensión entre los vecinos de la colonia Cuauhtémoc tras un operativo policial contra la extorsión. (Foto: Carl de Souza/AFP)

La tarde de este jueves se registró una balacera entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX) y presuntos delincuentes en calles de la colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, que dejó un elemento herido y seis detenidos en un operativo contra la extorsión.

Los hechos derivaron de una denuncia por el delito de extorsión en contra de una empresa de paquetería localizada en la calle Río Ebro, por lo que llevaron a cabo acciones de vigilancias fijas, móviles y discretas para proteger a las víctimas así como para identificar a los presuntos extorsionadores en el lugar.

calle-rio-ebro-cuauhtemoc
La calle en donde se ubica el negocio y donde llegaron los presuntos extorsionadores. (Foto: Google Maps)
En la zona permanece la vigilancia por parte de policías. (Foto: Carl de Souza/AFP)

"Durante la vigilancia se detectó que los presuntos extorsionadores arribaron armados y ante la inminente situación de riesgo, los policías decidieron intervenir para su detención. En ese momento, uno de los presuntos responsables comenzó a realizar disparos en su contra por lo que, al ver en riesgo su vida y la de las demás personas en el sitio, repelieron la agresión", informó la SSC-CDMX.

Durante el intercambio de balas, un policía resultó lesionado en el estómago, por lo que se le trasladó a un hospital para su atención médica, su estado de salud se reporta como estable.

La dependencia capitalina detalló después de que se controló la situación, se detuvo a cuatro hombres de 30, 35, 36 y 54 años de edad; mientras que otras dos personas fueron detenidas minutos después; todas fueron trasladadas ante el Ministerio Público para que rindan su declaración y se inicie con las averiguaciones correspondientes. Además, se continúa con la atención a los denunciantes para la integración de la carpeta de investigación.

balacera-cuauhtemoc-cdmx-18-diciembre
Elementos de diferentes equipos de la SSC se encuentran resguardando la zona en donde ocurrió la balacera este jueves 18 de diciembre. (Foto: Carl de Souza / AFP)

Tanto la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, como el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez Camacho, felicitaron a los elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, de la Policía Metropolitana, de Proximidad y de Operaciones Especiales que participaron en la detención de los seis extorsionadores.

“En cuestión de segundos implementaron un dispositivo para salvaguardar la integridad de los denunciantes, de las demás personas en el lugar y la de ellos mismos”, publicó el titular de la SSC- CDMX en su cuenta en 𝕏 .

