¿Hay servicio en la Línea A del Metro de CDMX hoy, 15 de septiembre, tras inundaciones?

A través de su cuenta en 𝕏, el STC detalla que personal del Metro continúa con labores de bombeo debido al ingreso de agua en el municipio de La Paz, con el objetivo de normalizar la operación lo antes posible. Ante ello, el servicio provisional en la Línea A, de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos. Permanecen cerradas las estaciones Los Reyes y La Paz.

"En apoyo a las personas usuarias, permanece disponible el servicio gratuito de RTP - Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México entre Pantitlán y Santa Marta", detalla el servicio de transporte público en sus redes sociales.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó previamente que personal del Metro continúa con labores de bombeo y revisión de instalaciones, debido al ingreso de agua del exterior, con el objetivo de restablecer la operación completa lo antes posible.

En su reporte de avance de trenes de las 08:00 horas, el Metro estima una espera de ocho minutos en la Línea A, de seis en seis líneas y de cinco minutos en cinco.

La Línea A corre de Pantitlán a La Paz, cuenta con 12 estaciones y recorre alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa, y municipios del Estado de México como Los Reyes, la Paz.

Estaciones de la Línea A del Metro. (Foto: Captura de pantalla de metro.cdmx.gob.m)

Estación Zócalo

Además, el STC recuerda que la estación Zócalo/Tenochtitlán permanece cerrada hasta nuevo aviso.