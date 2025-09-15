Publicidad

CDMX

Horario del Metro y Metrobús el 15 y 16 de septiembre 2025: ¿a qué hora abren y cierran?

El Sistema de Transporte Colectivo hace cambios en el horario de servicio cuando se realizan eventos especiales, marchas o conciertos. Te detallamos lo previsto para el puente patrio.
lun 15 septiembre 2025 09:17 AM
Horario del Metro, Metrobús, Cablebús y Trole el 15 y 16 de septiembre 2025: ¿a qué hora abren y cierran?

Debido al grito de Independencia que encabezará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a los diversos festejos en la mayor parte de las alcaldías de la CDMX y zona conurbada, se requiere conocer el horario del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para el lunes 15 y martes 16 de septiembre.

¿Cuál es el horario el 15 de septiembre?

Se prevé que el horario sea el mismo con el que opera en días normales, que es de lunes a viernes de las 05:00 a 00:00 horas.

La estación Zócalo, de la Línea 2, se encuentra cerrada hasta nuevo aviso, informó el Metro.

¿Cuál es el horario el 16 de septiembre?

A través de una tarjeta informativa, el Metro informa que el horario en las 12 Líneas que conforman este sistema de transporte colectivo, para el martes 16 de septiembre será el establecido para días festivos, es decir de las 07:00 a las 24:00 horas.

“Ese martes también aplicará el programa “Domingos y días festivos, tu bici viaja en Metro”, refirió el organismo.

El STC también informa que la estación Zócalo-Tenochtitlan permanecerá cerrada desde el inicio de servicio hasta nuevo aviso.

Lo anterior en el marco de la conmemoración del CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México. Las opciones para acceder a la zona del Centro Histórico son: Pino Suárez, Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán.

Horario del Metrobús el 16 de septiembre

Ofrecerá servicio de las 05:00 hasta las 24:00 horas, en sus siete líneas, sin embargo, se modificarán rutas y cerrarán algunas estaciones de las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 por el desfile en el Zócalo capitalino.

horarios-metrobus-15-septiembre.jpeg
Horario especial nocturno en las Líneas del Metrobús.

Horario del Tren Suburbano

Al igual que los demás sistemas de transporte público, su horario será especial, de las 07:00 a 00:30 horas, además de que tendrá una frecuencia de paso entre trenes establecida para días festivos de cada 15 minutos.

Horarios del Trolebús

Horario del Tren Ligero

Los usuarios de este servicio podrán hacerlo el martes de las 07:00 a 23:00 horas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró en la Mañanera del Pueblo del 8 de septiembre que el Grito de Independencia “va ser una ceremonia muy austera, muy, muy austera” y que estará acompañada de los integrantes del Gabinete legal. Será su primer grito como primera mujer presidenta del país para conmemorar el 215 del aniversario del inicio de la Independencia.

Los festejos patrios en la plancha del Zócalo de la CDMX estarán amenizados a partir de las 20:00 horas con las presentaciones musicales de Alejandra Ávalos y el Grupo Legado de Grandeza, además de la Arrolladora Banda El Limón, una de las agrupaciones más representativas de la música regional mexicana, especialmente dentro del género de banda sinaloense.

