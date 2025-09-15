Todo está listo para que este 16 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su calidad de jefa suprema de las fuerzas armadas, pase lista en el desfile militar conmemorativo por el inicio de la lucha por la independencia.
Horario y calles cerradas de la CDMX por el desfile militar del 16 de septiembre en el Zócalo
Me preguntaron si había alguna novedad para el Grito de Independencia de este año.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspenderá despegues y aterrizajes entre las 09:00 y las 14:00 horas, con motivo del Desfile Militar.
La medida responde a instrucciones de la autoridad aeronáutica para garantizar la seguridad de las maniobras aéreas militares que se realizarán durante la conmemoración. Una vez concluido el desfile, las operaciones se reanudarán de manera normal.
Qué calles estarán cerradas por el desfile militar
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó en sus redes sociales que el desfile iniciará a las 10 am, por lo que pasará por las siguientes avenidas:
-Inicia en Campo Marte
-Pasará por Paseo de la Reforma
-Culminará en el Zócalo de la CDMX a las 13 horas
Alternativas viales:
Avenida Presidente Masaryk
Circuito Interior
Eje 1 Norte y Oriente
Avenida Constituyentes
Avenida Chapultepec
José María Izazaga
Fray Servando Teresa de Mier
Estos serán los uniformes que empleará la Compañía #Chimaltlalli del Heroico Colegio Militar, símbolo que portarán con honor en el #DesfileCívicoMilitar2025.
Te esperamos este 16 de septiembre en el Zócalo Capitalino y principales avenidas de la #CDMX.