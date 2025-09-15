Publicidad

CDMX

Horario y calles cerradas de la CDMX por el desfile militar del 16 de septiembre en el Zócalo

Todo está listo para que este 16 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum pase lista en el desfile militar conmemorativo por el inicio de la lucha por la independencia.
lun 15 septiembre 2025 07:20 PM
El desfile militar de la CDMX del 16 de septiembre dará inicio a las 10 am.

Todo está listo para que este 16 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su calidad de jefa suprema de las fuerzas armadas, pase lista en el desfile militar conmemorativo por el inicio de la lucha por la independencia.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspenderá despegues y aterrizajes entre las 09:00 y las 14:00 horas, con motivo del Desfile Militar.

La medida responde a instrucciones de la autoridad aeronáutica para garantizar la seguridad de las maniobras aéreas militares que se realizarán durante la conmemoración. Una vez concluido el desfile, las operaciones se reanudarán de manera normal.

Qué calles estarán cerradas por el desfile militar

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó en sus redes sociales que el desfile iniciará a las 10 am, por lo que pasará por las siguientes avenidas:

-Inicia en Campo Marte
-Pasará por Paseo de la Reforma
-Culminará en el Zócalo de la CDMX a las 13 horas

Alternativas viales:

Avenida Presidente Masaryk
Circuito Interior
Eje 1 Norte y Oriente
Avenida Constituyentes
Avenida Chapultepec
José María Izazaga
Fray Servando Teresa de Mier

