CDMX activa alerta general por lluvias fuertes y posible granizo este viernes 12 de septiembre

Activan alerta amarilla para las 16 alcaldías

Protección Civil capitalina activó la alerta amarilla para las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del viernes 12/09/2025 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/PVf2UXxtyn — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2025

Riesgos y recomendaciones para los capitalinos

La Ciudad de México se mantiene en alerta ante lluvias fuertes, que podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Ante estos riesgos, las autoridades recomiendan a los capitalinos:

Retirar la basura de coladeras dentro y fuera del hogar para evitar inundaciones.

Cerrar puertas y ventanas para protegerse del viento y la lluvia.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua para prevenir accidentes.

Usar paraguas o impermeable si es necesario salir de casa.

La protección civil capitalina insiste en que seguir estas medidas reduce riesgos y permite a los ciudadanos mantenerse seguros durante el temporal.

¿Lloverá en el concierto de Oasis en Iztacalco?

El concierto de Oasis se realizará en el Estadio GNP, en la alcaldía Iztacalco, y será el primer show de la banda en México desde noviembre de 2008, además del primero de dos tras la esperada reunión de los hermanos Gallagher.

Las autoridades capitalinas han activado alertas por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 16 de septiembre, lo que podría afectar a los asistentes al evento.

Se recomienda a quienes asistan tomar precauciones, como llevar impermeable, evitar cruzar calles inundadas y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil para garantizar su seguridad durante el espectáculo.