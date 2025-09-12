Publicidad

CDMX

CDMX activa alerta general por lluvias fuertes y posible granizo este viernes 12 de septiembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pidió a la población resguardarse y evitar cruzar calles inundadas.
vie 12 septiembre 2025 03:24 PM
Lluvia CDMX
La CDMX activó alerta amarilla por lluvias fuertes y posible granizo para la tarde y noche del viernes.

Las autoridades de la Ciudad de México activaron la alerta por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 12 de septiembre.

Por medio de redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pidió a la población tomar precauciones ante el mal clima que se espera, como resguardarse en lugares seguros y evitar cruzar calles inundadas.

Activan alerta amarilla para las 16 alcaldías

Protección Civil capitalina activó la alerta amarilla para las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Riesgos y recomendaciones para los capitalinos

La Ciudad de México se mantiene en alerta ante lluvias fuertes, que podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Ante estos riesgos, las autoridades recomiendan a los capitalinos:

Retirar la basura de coladeras dentro y fuera del hogar para evitar inundaciones.

Cerrar puertas y ventanas para protegerse del viento y la lluvia.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua para prevenir accidentes.

Usar paraguas o impermeable si es necesario salir de casa.

La protección civil capitalina insiste en que seguir estas medidas reduce riesgos y permite a los ciudadanos mantenerse seguros durante el temporal.

Las autoridades capitalinas han activado alertas por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 16 de septiembre, lo que podría afectar a los asistentes al evento.

Se recomienda a quienes asistan tomar precauciones, como llevar impermeable, evitar cruzar calles inundadas y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil para garantizar su seguridad durante el espectáculo.

Publicidad

