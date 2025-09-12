¿Lloverá durante el Grito de Independencia? Pronóstico del clima del 12 al 15 de septiembre 2025

Depresión tropical Trece-E

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa sobre la depresión tropical Trece-E, que continúa desplazándose paralela a las costas de Guerrero y Michoacán, por lo que se mantendrán lluvias puntuales muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en las costas del pacífico mexicano. En Guerrero se decidió suspender las clases ante este fenómeno meteorológico.

Se prevé que este viernes 12 de septiembre la depresión tropical Trece-E, se intensifique a tormenta tropical, la cual se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán, su circulación y desprendimientos nubosos, asociados con la vaguada monzónica que se mantendrá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Clima en el puente patrio

Se prevén lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero para el viernes 12 de septiembre y hasta las 08:00 horas del sábado 13 de septiembre.

“Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Las lluvias puntuales intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos”.

“Se prevé viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Dichas condiciones se extenderán hacia la costa de Jalisco en el transcurso de la tarde”, informa el organismo dependiente de la Conagua en su reporte más reciente.

En su pronóstico extendido del SMN, los modelos de pronóstico indican que, durante el sábado 13 de septiembre y domingo 14 de septiembre, el ciclón tropical podría desplazarse hacia el oeste-noroeste, sin impactar en territorio mexicano.

“Sin embargo, su circulación y bandas nubosas propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del occidente del país, así como en Baja California Sur; además de rachas fuertes y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán”, detalla el organismo.

Clima del 15 de septiembre

El SMN pronostica lo siguiente:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.