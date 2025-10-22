Hoy No Circula 23 de octubre: revisa qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

Según el calendario oficial , deberán permanecer estacionados:

-Vehículos con engomado color verde.

-Autos con terminación de placa 1 o 2.

-Vehículos con holograma 1 o 2.

Si tu automóvil cumple alguna de estas características, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas como el transporte público o el uso de vehículos compartidos.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

-Quedan exentos de la medida:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos o híbridos.

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este jueves no se ha declarado Doble Hoy No Circula, ya que no hay contingencia ambiental. La restricción será únicamente la habitual.

¿Dónde aplica el programa?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

En Toluca y Santiago Tianguistenco, la medida aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, aunque las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multa por incumplimiento

No respetar el Hoy No Circula puede salir caro. Las sanciones van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, por lo que la multa puede oscilar entre 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la imponga.

Consejos para evitar contratiempos

-Consulta siempre el calendario oficial antes de salir.

-Revisa el reporte de calidad del aire.

-Planea tus traslados con anticipación.

-Verifica si tu vehículo tiene restricción para el día.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Antes de arrancar, revisa tu placa, engomado y holograma, y toma la decisión correcta: tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.