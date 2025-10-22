Hoy No Circula 23 de octubre: revisa qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
En Toluca y Santiago Tianguistenco, la medida aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, aunque las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.
Multa por incumplimiento
No respetar el Hoy No Circula puede salir caro. Las sanciones van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, por lo que la multa puede oscilar entre 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que la imponga.