¿Qué es el Mercomuna?

Este programa consiste en la entrega de vales de despensa con valor de entre 1,000 y 2,000 pesos, con los cuales la población beneficiada puede adquirir productos de la canasta básica alimentaria mediante su canje en comercios y tiendas locales ubicados en colonias, barrios y pueblos originarios de la capital.

¿Qué busca este programa?

-Fortalecer la economía local y de barrio, estimulando el consumo en los pequeños negocios en la comunidad donde tú y tu familia viven.

-Fortalecer el ingreso económico en tu hogar.

-Impulsar la autonomía económica de mujeres.

-Fomentar el abasto comunitario a través de alianzas con mercados y pequeños comercios.

¿Cómo puedo tener acceso a este beneficio?

Debes tener entre 19 y 56 años y vivir en la capital del país.

No es necesario acudir a alguna dependencia, pues no hay módulos establecidos ni se puede hacer el registro en línea. Las brigadas del Gobierno de la CDMX visitarán las colonias de la ciudad para registrar directamente a las personas interesadas. Una vez registrado, los brigadistas te indicarán los pasos a seguir.

Para distinguirlos es importante que verifiques que llevan un chaleco alusivo a la Secretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la CDMX y su gafete de identificación visible. Para cualquier duda o aclaración sobre el personal puedes llamar a Locatel para verificar la autenticidad de los brigadistas al 55-5658-1111.

¿Tienes preguntas sobre #MERCOMUNA?



El equipo de la #SAPCI te responde las dudas más frecuentes sobre este programa. 💬



📲 Para más información, síguenos en nuestras redes sociales o llama a @locatel_mx al *0311 o al 55 5658 1111. pic.twitter.com/olisv5vtFT — Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (@SAPCI_CDMX) September 18, 2025

¿Qué documentos necesitas?

CURP (Clave Única de Registro de Población)

Credencial del INE

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

¿Dónde aceptan los vales Mercomuna?

Podrás canjearlos en comercios y tianguis afiliados al programa Mercomuna. La lista de negocios participantes se actualizará de manera regular.

Hasta el momento hay más de 2,500 comercios afiliados a este programa y donde podrás canjear tus vales. Aquí puedes ubicar los locales por alcaldía.

El pasado fin de semana, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión de 340 millones de pesos para la rehabilitación, mejoramiento e impulso a la economía barrial que generan 102 mercados públicos, principalmente en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

La funcionaria dijo que que con las obras a estos mercados también habrá sistemas de captación de agua de lluvia, por lo que además de centros de abasto popular se convertirán en unidades sustentables para los locatarios y usuarios, cuya inversión será de 20 millones de pesos.