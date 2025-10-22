CDMX revivirá módulos de policía con vigilancia 24 horas, pero "no es suficiente" para mejorar la seguridad

La expresión de Magnolia, quién vive en Culhuacán, cambia cuando se le pregunta si el módulo de seguridad ubicado en Canal Nacional y Taxqueña realmente funciona o si representa algún apoyo para los residentes.

La vecina responde que rara vez se ven policías haciendo uso de las instalaciones, algunas de las cuales aún conservan el emblema de la administración de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, pese a haber sido recién pintadas.

“Solo vienen a lavar sus patrullas, a dormir y a cargar sus celulares. Uno surge con cualquier problema, vamos, les pedimos ayuda y luego no hay nadie” dice.

La mujer asegura que ni la presencia esporádica de policías en este módulo de vigilancia ha logrado disuadir los asaltos con y sin violencia, que es el principal delito que se comete en la zona.

Para Víctor Hernández, especialista en temas de seguridad y director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, la Ciudad de México busca transitar a un modelo de saturación de policías, patrullas e instalaciones de seguridad en colonias, con el objetivo de mejorar las mediciones de percepción de inseguridad, pero sin un plan estratégico que arroje resultados a corto plazo.

La mera presencia (policial) es necesaria, pero no suficiente, nada garantiza que un policía esté cerca, si no tiene herramientas suficientes para enfrentar a los delincuentes. Víctor Hernández, especialista en seguridad.

El plan de rescate de módulos de seguridad

El jueves 9 de octubre el gobierno de la Ciudad de México anunció una intervención integral de los primeros 27 módulos de seguridad, de los cuales, 15 ya fueron reparados y equipados, 12 están en proceso de recuperación, mismos que serán entregados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a finales de este año.

“Los ponemos guapos, los aplanamos, los pintamos y le damos una nueva imagen”, asegura Raúl Basulto, secretario de Obras de la capital.

El plan contempla rehabilitar los 200 módulos de seguridad con los que se cuentan actualmente y construir otros 300, principalmente en zonas consideradas como de alta incidencia delictiva o en colonias en que los vecinos han pedido que se coloquen en sus colonias.

Durante la inauguración del primer módulo rehabilitado en Coyoacán, la jefa de gobierno, Clara Brugada recordó que por varios años, fueron construidas instalaciones de este tipo en la ciudad, mismas que estuvieron administradas por las alcaldías y por distintos gobiernos sin una estrategia definida y que cambiaba cada gobierno.

“Vamos a garantizar que estos módulos tengan policía día, tarde y noche, ese el el gran objetivo” señala.

Donde antes había módulos abandonados, hoy hay espacios recuperados para cuidar a la ciudadanía. Cada módulo rehabilitado significa más cercanía, más confianza y una policía presente en el corazón de cada colonia.



Nuestro objetivo es una #CapitalDeLaTransformación donde ninguna… pic.twitter.com/O9Uu3vwXnf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 10, 2025

La secretaria de Obras y Servicios dio a conocer que la rehabilitación del módulo de seguridad de Coyoacán tuvo un costo de 639,000 pesos, sin embargo, cada instalación de los 200 que se pretenden intervenir, tendrán presupuestos distintos de acuerdo a sus necesidades.

La dependencia tampoco ha aclarado el presupuesto destinado a estas obras para 2025, así como procesos de licitación para la construcción de los 300 módulos proyectados hacia 2030.