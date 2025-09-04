El Metro de CDMX da justificantes por retrasos: así puedes pedir el tuyo si llegas tarde al trabajo

También se puede marcar al 5627-4460 para solicitar el justificante, pero tienes una semana para tramitarlo. Además, se puede solicitar las veces que sea necesario, siempre y cuando aplique la situación.

Razones por las que se expenden los justificantes

El justificante será expedido únicamente cuando el motivo del retraso haya sido por un corto circuito, un problema eléctrico, una ponchadura de llanta, un problema de apertura de puertas, cuando se avientan en las vías o cuando se dañe el motor del Metro.

El director del STC, Adrián Rubalcava Suárez, y en las propias redes del Metro, se informa a través de redes sociales sobre las afectaciones en las distintas estaciones que conforman la red.

Un ejemplo de ello es sobre el agua en el interior de las Líneas 1, 5, 9 y A, en donde participó el área de instalaciones hidráulicas verificó el funcionamiento de equipos de rebombeo instalado en los cárcamos, que permiten el desalojo de agua del sistema de captación del Metro hacia la red de drenaje exterior, la cual se vio rebasada ante la fuerte lluvia que cayó durante la noche de ayer y madrugada de hoy.

Y el mensaje más reciente es el que vivieron usuarios de la Línea 12.