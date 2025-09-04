El Metro de CDMX da justificantes por retrasos: así puedes pedir el tuyo si llegas tarde al trabajo

Publicidad

CDMX

El Metro de CDMX da justificantes por retrasos: cómo pedir el tuyo si llegas tarde al trabajo

Las fallas en el Sistema de transporte Colectivo son una constante que además de molestar a los millones de usuarios causa afectaciones a nivel laboral.
jue 04 septiembre 2025 09:56 AM
Los usuarios del Metro día a día sortean las afectaciones en las distintas líneas en temporada de lluvias.

Los retrasos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro son una constante en la capital y se acentúan con la temporada de lluvias que provocan la suspensión del servicio el algunas estaciones y que incluso provoca que las personas caminen sobre las vías. A través de redes sociales, comparten fotos y videos de encharcamientos en los andenes, lo que provoca molestia, hastío y también los perjudica a nivel profesional, pues llegan tarde a sus lugares de trabajo.

Aunque existen otras causas que influyen en la saturación en los andenes por el retraso en el arribo de trenes, por ejemplo, cuando una persona cae a las vías del Metro (algunos casos de manera intencional), el rescate de perritos, caída de objetos que obstruyen la operación normal en las vías, entre otras situaciones, provocan el retraso en el servicio del transporte público, el STC sí ofrece una opción para tramitar un documento que avale sobre estos problemas y se pueda presentar en los centros laborales.

¿Qué es la constancia de retraso del Metro?

El STC aclara que actualmente a través de la Gerencia de Atención al Usuario, las personas usuarias pueden pedir un reporte de retraso en el servicio que posiblemente afectó su traslado por la lentitud de los trenes de las 12 Líneas que integran este servicio de transporte público.

Si bien no es un justificante, el usuario puede presentarlo en su centro laboral y podría ser considerado sobre todo en aquellos lugares en donde se den incentivos de los llamados bonos por llegar a tempo.

Vías para solicitar la constancia de retraso

Expansión se comunicó al área de Orientación y Quejas del Metro ubicada en ubicada en Avenida Balderas número 58 Primer Piso, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. En el lugar se deberá llenar una cédula e interponer una queja por el retraso en el servicio.

Se solicitará la fecha y hora en la que el Metro se retrasó, además de los datos del trabajo y tu jefe directo.

CDMX

Temporada de lluvias 2025 reta la infraestructura de la CDMX

También se puede marcar al 5627-4460 para solicitar el justificante, pero tienes una semana para tramitarlo. Además, se puede solicitar las veces que sea necesario, siempre y cuando aplique la situación.

Razones por las que se expenden los justificantes

El justificante será expedido únicamente cuando el motivo del retraso haya sido por un corto circuito, un problema eléctrico, una ponchadura de llanta, un problema de apertura de puertas, cuando se avientan en las vías o cuando se dañe el motor del Metro.

El director del STC, Adrián Rubalcava Suárez, y en las propias redes del Metro, se informa a través de redes sociales sobre las afectaciones en las distintas estaciones que conforman la red.

Un ejemplo de ello es sobre el agua en el interior de las Líneas 1, 5, 9 y A, en donde participó el área de instalaciones hidráulicas verificó el funcionamiento de equipos de rebombeo instalado en los cárcamos, que permiten el desalojo de agua del sistema de captación del Metro hacia la red de drenaje exterior, la cual se vio rebasada ante la fuerte lluvia que cayó durante la noche de ayer y madrugada de hoy.

Y el mensaje más reciente es el que vivieron usuarios de la Línea 12.

