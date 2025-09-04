El Metro de CDMX da justificantes por retrasos: así puedes pedir el tuyo si llegas tarde al trabajo

Los retrasos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro son una constante en la capital y se acentúan con la temporada de lluvias que provocan la suspensión del servicio el algunas estaciones y que incluso provoca que las personas caminen sobre las vías. A través de redes sociales, comparten fotos y videos de encharcamientos en los andenes, lo que provoca molestia, hastío y también los perjudica a nivel profesional, pues llegan tarde a sus lugares de trabajo.
Aunque existen otras causas que influyen en la saturación en los andenes por el retraso en el arribo de trenes, por ejemplo, cuando una persona cae a las vías del Metro (algunos casos de manera intencional), el rescate de perritos, caída de objetos que obstruyen la operación normal en las vías, entre otras situaciones, provocan el retraso en el servicio del transporte público, el STC sí ofrece una opción para tramitar un documento que avale sobre estos problemas y se pueda presentar en los centros laborales.