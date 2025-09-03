Publicidad

CDMX

Lluvia colapsa otra vez el oriente de CDMX; Metro, Ermita y Calzada Zaragoza afectados

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta naranja para Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
mié 03 septiembre 2025 07:35 PM
Las fuertes lluvias del miércoles 3 de septiembre provocaron encharcamientos significativos en el oriente de la Ciudad de México

Las intensas lluvias registradas la tarde de este miércoles 3 de septiembre en la Ciudad de México provocaron múltiples afectaciones, sobre todo en el oriente de la capital. Entre las consecuencias más visibles estuvieron los encharcamientos en diversas vialidades de Iztapalapa y la suspensión temporal del servicio en un tramo de la Línea A del Metro.

Suspensión en la Línea A del Metro

Cerca de las 17:00 horas, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que, debido a la acumulación de agua en vías, se suspendió la operación entre las estaciones Guelatao y La Paz. El servicio solo se mantenía de Pantitlán a Guelatao, mientras brigadas del organismo trabajaban en retirar el agua.

Horas más tarde, poco después de las 19:00, Rubalcava anunció la normalización del servicio en toda la Línea A, de Pantitlán a La Paz.

Alertas por lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja para las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, donde las lluvias y las rachas de viento se mantendrán hasta la noche.

En tanto, la alerta amarilla aplica para las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se prevé lluvia fuerte, caída de granizo y vientos intensos.

Encharcamientos y vialidades afectadas

Los encharcamientos más severos se registraron en la alcaldía Iztapalapa, donde equipos de emergencia atendieron diversas zonas críticas:

-Texcoco y José María Gutiérrez, colonia La Colmena.

-Avenida 11 y España, colonia Cerro de la Estrella.

-Laterales de Ignacio Zaragoza y República Federal, colonia Santa Martha Acatitla.

-Agustín Melgar y Emiliano Zapata, colonia Lomas de Zaragoza.

-Lateral de Ignacio Zaragoza y Cornelio Ortiz, colonia Ermita Zaragoza.

-Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida de las Torres, colonia Santiago Acahualtepec 2da Ampliación.

En algunos puntos también se reportó brote de aguas residuales, lo que complicó las labores de los equipos de emergencia. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía extremar precauciones y utilizar vías alternas, como la calle Hermanos Rayón en la zona de La Colmena.

Recomendaciones para la ciudadanía

Evita transitar por zonas inundadas o con encharcamientos profundos.

Mantente informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y Metro CDMX.

No estaciones tu vehículo en calles propensas a inundación.

Protege a niños, personas mayores y mascotas, evitando que se acerquen a corrientes de agua.

Ten a la mano linternas, cargadores y equipo de emergencia por si se corta la electricidad.

