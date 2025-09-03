Lluvia colapsa otra vez el oriente de CDMX; Metro, Ermita y Calzada Zaragoza afectados

Suspensión en la Línea A del Metro

Cerca de las 17:00 horas, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que, debido a la acumulación de agua en vías, se suspendió la operación entre las estaciones Guelatao y La Paz. El servicio solo se mantenía de Pantitlán a Guelatao, mientras brigadas del organismo trabajaban en retirar el agua.

Horas más tarde, poco después de las 19:00, Rubalcava anunció la normalización del servicio en toda la Línea A, de Pantitlán a La Paz.

✅ Se normaliza el servicio en la Línea A, de Pantitlán a La Paz, tras concluir los trabajos de retiro de agua derivados de las intensas lluvias en la zona oriente.



Mi reconocimiento y gratitud al equipo del @MetroCDMX por su compromiso y ardua labor, así como al apoyo de la… pic.twitter.com/txp5mbWPae — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 4, 2025

Alertas por lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja para las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, donde las lluvias y las rachas de viento se mantendrán hasta la noche.

En tanto, la alerta amarilla aplica para las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se prevé lluvia fuerte, caída de granizo y vientos intensos.

Se actualiza #AlertaNaranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 03/09/2025 en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM e @Alc_Iztapalapa . pic.twitter.com/sfv23LrIOf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 4, 2025

Encharcamientos y vialidades afectadas

Los encharcamientos más severos se registraron en la alcaldía Iztapalapa, donde equipos de emergencia atendieron diversas zonas críticas:

-Texcoco y José María Gutiérrez, colonia La Colmena.

-Avenida 11 y España, colonia Cerro de la Estrella.

-Laterales de Ignacio Zaragoza y República Federal, colonia Santa Martha Acatitla.

-Agustín Melgar y Emiliano Zapata, colonia Lomas de Zaragoza.

-Lateral de Ignacio Zaragoza y Cornelio Ortiz, colonia Ermita Zaragoza.

-Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida de las Torres, colonia Santiago Acahualtepec 2da Ampliación.

En algunos puntos también se reportó brote de aguas residuales, lo que complicó las labores de los equipos de emergencia. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía extremar precauciones y utilizar vías alternas, como la calle Hermanos Rayón en la zona de La Colmena.

#TomaPrecauciones 🚨 Servicios de emergencia en camino a brindar apoyo por brote de aguas sobre lateral de Ignacio Zaragoza y Cornelio Ortiz, colonia Ermita Zaragoza, @Alc_Iztapalapa.



🔀 Alternativa vial: Av. Texcoco



⚒️ #OperativoLluvias2025 #Tlaloque2025 @SEGIAGUA… pic.twitter.com/8FP8Z7ViTE — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 3, 2025

Recomendaciones para la ciudadanía

Evita transitar por zonas inundadas o con encharcamientos profundos.

Mantente informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y Metro CDMX.

No estaciones tu vehículo en calles propensas a inundación.

Protege a niños, personas mayores y mascotas, evitando que se acerquen a corrientes de agua.

Ten a la mano linternas, cargadores y equipo de emergencia por si se corta la electricidad.