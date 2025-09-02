CDMX tendrá las primeras nueve casas de cuidados este 2025

“Entre los objetivos estratégicos del sistema público de cuidados están la liberación de tiempo libre de las mujeres cuidadoras y la provisión de cuidados de calidad para niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad que lo requieran”, indica el primer informe de Brugada.

La primera Casa de las 3R se inauguró el 21 de mayo y nombrada ‘Ximena Guzmán Cuevas’, en honor a la secretaria particular de la jefa de Gobierno, quien fue asesinada en un ataque directo un día antes, junto a José Muñoz, asesor de Brugada.

Entre los servicios que se ofrecerán en las Casas de las 3R están:

Casas de día para adultos mayores.

Espacios de rehabilitación para personas con discapacidad con tinas para hidroterapia.

Lavanderías y comedores comunitarios.

El Reto es Cuidar, donde se promueve paternidades cuidadoras y nuevas masculinidades.

Sistemas para el autocuidado, con servicios de spa.

Sala de las infancias.

Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil.

Salones de belleza.

Casas de la Salud, con laboratorio clínico gratuito para estudios de sangre y orina, así como con especialistas en pediatría, ginecología, nutrición, geriatría y salud mental

Actualmente están en proceso de construcción cinco Casas de las 3R que se ubicarán en: PILARES “Benita Galeana”, CACDI “Adolfo Ruíz Cortines”, Comunidad Ajusco, PILARES “Árbol del conocimiento” y PILARES “Pensil”.

La jefa de Gobierno destaca en su primer informe la creación de nuevos programas sociales, que ahora atienden a personas desde el inicio de la vida así como adultos de 57 a 59 años y hombres de 60 a 64 años, este último como complemento a la pensión entregada por el Gobierno federal solo a mujeres de este rango de edad.