Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula 3 de septiembre 2025: autos que no deben salir este miércoles en CDMX y Edomex

Respetar las restricciones contribuye a disminuir la contaminación, mejorar la calidad del aire y evitar sanciones económicas.
mar 02 septiembre 2025 10:03 PM
Hoy No Circula 3 de septiembre 2025: autos que no deben salir este miércoles en CDMX y Edomex
El Hoy No Circula restringe la circulación de ciertos autos en Ciudad de México y Estado de México.

Si eres de los que usan el coche todos los días para moverse por la Ciudad de México o el Estado de México, este miércoles 3 de septiembre es momento de detenerte un instante y revisar si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula sigue vigente y no respetarlo puede salir muy caro.

Publicidad

¿Qué autos no pueden circular el 3 de septiembre?

Según el calendario oficial , este miércoles deben permanecer en casa:

-Autos con holograma 1 o 2

-Vehículos con engomado rojo

-Placas con terminación 3 o 4

Si tu auto cumple alguna de estas características, lo más recomendable es dejarlo guardado para evitar una multa.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2.

¿Quiénes sí pueden circular?

No todos los autos están restringidos. Pueden transitar libremente:

Autos con holograma 0 o 00

Vehículos eléctricos o híbridos

Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Este miércoles no hay contingencia ambiental, por lo que el programa mantiene sus reglas habituales, sin medidas extraordinarias.

Calorex, la última fabricante de calentadores en México, frente al dominio chino
Empresas

La batalla contra China también se libra en los boilers 'made in México'

Horarios y dónde aplica

Las restricciones aplican de 5:00 a 22:00 horas en estos lugares:

Ciudad de México: las 16 alcaldías

Estado de México: 18 municipios conurbados, incluyendo Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla

Desde el 1 de julio también se aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco

Aunque las restricciones ya rigen de lunes a sábado, las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026, durante un periodo de adaptación.

Multas por no respetar las restricciones

Si no cumples con el Hoy No Circula, la sanción económica va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos. Un golpe al bolsillo si no estás preparado.

Nissan es la marca preferida de autos en México, ¿cuáles son los modelos más vendidos?
Empresas

Nissan es la marca preferida de autos en México, ¿cuáles son los modelos más vendidos?

Recomendaciones para evitar problemas

Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

Revisa diariamente el reporte de calidad del aire.

Ten presente que las restricciones pueden cambiar si se declara contingencia ambiental.

Antes de prender el motor, verifica si tu auto puede circular; además de evitar una multa, estarás ayudando a mejorar la calidad del aire.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita sanciones económicas, sino que también contribuye a reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida en la Zona Metropolitana del Valle de México. La próxima vez que planees usar tu coche, revisa bien si puedes salir y toma decisiones responsables.

Publicidad

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad