Si eres de los que usan el coche todos los días para moverse por la Ciudad de México o el Estado de México, este miércoles 3 de septiembre es momento de detenerte un instante y revisar si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula sigue vigente y no respetarlo puede salir muy caro.
Hoy No Circula 3 de septiembre 2025: autos que no deben salir este miércoles en CDMX y Edomex
¿Qué autos no pueden circular el 3 de septiembre?
Según el calendario oficial , este miércoles deben permanecer en casa:
-Autos con holograma 1 o 2
-Vehículos con engomado rojo
-Placas con terminación 3 o 4
Si tu auto cumple alguna de estas características, lo más recomendable es dejarlo guardado para evitar una multa.
¿Quiénes sí pueden circular?
No todos los autos están restringidos. Pueden transitar libremente:
Autos con holograma 0 o 00
Vehículos eléctricos o híbridos
Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4
¿Hay Doble Hoy No Circula?
Este miércoles no hay contingencia ambiental, por lo que el programa mantiene sus reglas habituales, sin medidas extraordinarias.
Horarios y dónde aplica
Las restricciones aplican de 5:00 a 22:00 horas en estos lugares:
Ciudad de México: las 16 alcaldías
Estado de México: 18 municipios conurbados, incluyendo Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla
Desde el 1 de julio también se aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco
Aunque las restricciones ya rigen de lunes a sábado, las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026, durante un periodo de adaptación.
Multas por no respetar las restricciones
Si no cumples con el Hoy No Circula, la sanción económica va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos. Un golpe al bolsillo si no estás preparado.
Recomendaciones para evitar problemas
Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.
Revisa diariamente el reporte de calidad del aire.
Ten presente que las restricciones pueden cambiar si se declara contingencia ambiental.
Antes de prender el motor, verifica si tu auto puede circular; además de evitar una multa, estarás ayudando a mejorar la calidad del aire.
Respetar el Hoy No Circula no solo evita sanciones económicas, sino que también contribuye a reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida en la Zona Metropolitana del Valle de México. La próxima vez que planees usar tu coche, revisa bien si puedes salir y toma decisiones responsables.