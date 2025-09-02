Alerta naranja

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja para seis alcaldías: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Estas demarcaciones se prevé que registren lluvias fuertes acompañadas de posible granizo.

Se activa Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del martes 02/09/2025 y madrugada del miércoles 03/09/2025 en las demarcaciones de @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y… pic.twitter.com/2YqKX8Q6gB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 2, 2025

Alerta amarilla

Para las ocho alcaldías restantes se activó la alerta amarilla: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Se actualiza Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del martes 02/09/2025 y madrugada del miércoles 03/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC,… pic.twitter.com/VrKAH9jmmN — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 2, 2025

Recomendaciones ante lluvias intensas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió medidas para proteger a la población y prevenir accidentes:

Evitar cruzar calles o avenidas con encharcamientos; usar banquetas o puentes peatonales.

No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

Esperar a que disminuya la lluvia antes de salir o circular por zonas afectadas.

Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar para prevenir inundaciones.

Cerrar puertas y ventanas para evitar filtraciones.

Si es necesario salir, usar paraguas o impermeable y extremar precauciones.

Ayudar a niños, personas mayores y con discapacidad a ponerse a salvo en lugares seguros.

Las autoridades exhortan a mantenerse informados a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o Locatel.

Lluvias sorprendieron a la CDMX desde la madrugada

Cabe recordar que durante la madrugada y parte de la mañana del 2 de septiembre también se activaron alertas amarilla y naranja por fuertes lluvias que afectaron gran parte de la ciudad.

Las precipitaciones provocaron inundaciones y encharcamientos en varias vialidades, así como retrasos en el transporte público, incluyendo Metro y Metrobús.

De acuerdo con los pronósticos, las lluvias continuarán este miércoles 3 de septiembre, por lo que se mantiene la recomendación de precaución en toda la capital.

