Alerta naranja
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja para seis alcaldías: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Estas demarcaciones se prevé que registren lluvias fuertes acompañadas de posible granizo.
Alerta amarilla
Para las ocho alcaldías restantes se activó la alerta amarilla: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Recomendaciones ante lluvias intensas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió medidas para proteger a la población y prevenir accidentes:
Evitar cruzar calles o avenidas con encharcamientos; usar banquetas o puentes peatonales.
No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.
Esperar a que disminuya la lluvia antes de salir o circular por zonas afectadas.
Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar para prevenir inundaciones.
Cerrar puertas y ventanas para evitar filtraciones.
Si es necesario salir, usar paraguas o impermeable y extremar precauciones.
Ayudar a niños, personas mayores y con discapacidad a ponerse a salvo en lugares seguros.
Las autoridades exhortan a mantenerse informados a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o Locatel.
Lluvias sorprendieron a la CDMX desde la madrugada
Cabe recordar que durante la madrugada y parte de la mañana del 2 de septiembre también se activaron alertas amarilla y naranja por fuertes lluvias que afectaron gran parte de la ciudad.
Las precipitaciones provocaron inundaciones y encharcamientos en varias vialidades, así como retrasos en el transporte público, incluyendo Metro y Metrobús.
De acuerdo con los pronósticos, las lluvias continuarán este miércoles 3 de septiembre, por lo que se mantiene la recomendación de precaución en toda la capital.