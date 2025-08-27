La CDMX lanza licitaciones para arrancar la construcción de casas de cuidados

De acuerdo con lo publicado en la edición 1681 de la Gaceta Oficial, las empresas que concursen por ganar la licitación de las obras, una vez aprobadas, deberán comenzar los trabajos el próximo 19 de septiembre y tendrán un lapso de 100 días para concluirlos.

¿Qué ofrecen las casas de las 3R del Cuidado?

El gobierno de la Ciudad de México señala que las Casas 3R Revalorizar, Redistribuir y Reducir pertenecen al modelo del Sistema de Cuidados de la capital, cuyo objetivo es hacer justicia a personas dedicadas al cuidado tanto de menores, como adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad.

Las tres erres significan: Revaloración del trabajo de los cuidados; Redistribución de la tarea de los cuidados y Reducción de tiempos en estas tareas.

Dependiendo del modelo y el espacio con el que cuente cada unidad, el gobierno de la Ciudad de México contempla que cada Casa 3R cuente con: Centro de cuidado y desarrollo infantil para niños de seis meses a seis años, cocina, un comedor comunitario, lavandería, spa, áreas de lectura, así como centros de rehabilitación para personas con algún tipo de discapacidad.

Licitaciones para siete alcaldías

El gobierno capitalino lanzó siete licitaciones identificadas con los registros 909005989- DGCOP-L-098- 2025 al 909005989- DGCOP-L-104- 2025 para la construcción, rehabilitación y adecuación de espacios para las casas 3R del cuidado.

Las casas 3R estarán ubicadas en:

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Xochimilco

Venustiano Carranza

Azcapotzalco

Coyoacán

Álvaro Obregón

Según la convocatoria, la o las empresas constructoras interesadas en dichos proyectos deberán comprobar entre 11 millones y 15 millones de pesos de capital contable para cada una de las Casas 3R.

Las empresas serán notificadas el 18 de septiembre si ganaron el fallo para llevar a cabo la construcción de los Centros de Cuidado y se estima que el inicio de las obras comience al día siguiente y su conclusión será en 100 días naturales.