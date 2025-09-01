Publicidad

CDMX

Congreso de CDMX elige nueva mesa directiva y Junta de Coordinación Política

El Partido Verde encabeza la presidencia de la mesa directiva y Acción Nacional el órgano interno que reúne a todos los coordinadores parlamentarios del legislativo local.
lun 01 septiembre 2025 12:35 PM
congreso-cdmx.jpg
Jesús Sesma encabezará la Mesa Directiva y Andés Atayde la Jucopo.

Jesús Sesma, coordinador parlamentario y dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, fue electo por mayoría de votos como nuevo presidente de la mesa directiva para el segundo año de trabajos del Congreso local, mientras que Andrés Atayde, coordinador de los panistas será el titular de la Junta de Coordinación Política.

En la primera sesión ordinaria del segundo año legislativo que inició este 1 de septiembre, el Congreso de la Ciudad de México escogió con 62 votos a favor a Jesús Sesma, coordinador de la bancada del Partido Verde, para conducir los trabajos legislativos hasta el 31 de agosto de 2026.

Previo a este nuevo encargo, Sesma fue el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), entre septiembre de 2024 y agosto de 2025.

En su primer mensaje como presidente de la mesa directiva, Sesma Suárez se comprometió a conducir los trabajos legislativos con orden, legalidad e imparcialidad.

“Se evitarán las confrontaciones y las descalificaciones que nos dividen y también las prácticas que vayan en contra de la eficiencia del Congreso, como la interrupción de las sesiones, la pérdida de rumbo en los debates y los vicios en los procedimientos que abren la puerta a impugnaciones”, comentó.

Además, anunció que tendrá dos ejes de trabajo principales: apertura del Congreso a la sociedad y el fortalecimiento del trabajo legislativo con la participación de expertos, académicos e investigadores para enriquecer las iniciativas, reformas y leyes.

En la misma sesión, el pleno del Congreso capitalino eligió a los demás integrantes de la Mesa Directiva: Yuriri Ayala, de Morena, como primera vicepresidenta; Olivia de la Garza, del PAN, como segunda vicepresidenta; la petista Diana Barragán como tercera vicepresidenta y el morenista Vítor Varela como cuarto vicepresidente. La secretaría general quedó a cargo de la diputada Cecilia Vadillo.

Para la Junta de Coordinación Política, órgano interno del legislativo local encargado de generar, analizar y presentar ante la mesa directiva del Congreso los acuerdos alcanzados entre todos los coordinadores parlamentarios, fue elegido Andrés Atayde, como parte de los acuerdos alcanzados y por orden de fuerzas políticas.

Al primer año le correspondió al Partido Verde –que ocupa la tercera fuerza política– en presidir la presidencia de la Jucopo, para el segundo año le corresponde al PAN y para el tercer año a Morena.

Publicidad

