Maratón CDMX 2025 en vivo: calles cerradas, ruta, alternativas y cierres del Metrobús

Maratón de la CDMX 2025 en vivo

Puedes seguir todo lo referente al Maratón de la Ciudad de México en directo desde la señal de Capital 21:

Horario del Maratón de la Ciudad de México

Toma precauciones, ya que la convocatoria inició desde las 5:45 de la mañana de este domingo. Sin embargo, los cierres viales y las aglomeraciones comenzaron desde antes por la llegada de los corredores.

-05:45 a. m: salida de silla de ruedas y débiles visuales

-05:50 a. m: salida élite femenil

-06:00 a. m: salida élite varonil y bloque A

-06:15 a. m: salida bloque B

-06:30 a. m: salida bloque C

Aunque los corredores de élite suelen terminar los 42 kilómetros en poco más de dos horas, la mayoría de los participantes tarda entre cuatro y seis horas. Por ello, se prevén afectaciones viales hasta después de las 14:00 horas.

¿Cuál es la ruta del Maratón CDMX?

El Maratón de la Ciudad de México partió del Estadio Olímpico Universitario de la UNAM y tendrá como meta el Zócalo capitalino. A lo largo de los 42 kilómetros , los corredores recorrerán algunos de los puntos y avenidas más emblemáticos de la ciudad:

-Estadio Olímpico Universitario

-Avenida Insurgentes

-Avenida Chapultepec

-Bosque de Chapultepec

-Paseo de la Reforma

-Museo Nacional de Antropología

-Ángel de la Independencia

-Monumento a la Revolución

-Palacio de Bellas Artes

-Zócalo de la Ciudad de México

#PrecauciónVial | El domingo 31 de agosto se llevará a cabo el “Maratón de la Ciudad de México #Telcel2025”; con salida en Av. Insurgentes Sur a la altura del Estadio Olímpico Universitario y como meta el #Zócalo Capitalino, con un horario de 05:45 a 13:30 horas. Aquí… pic.twitter.com/QdoIhyWTTR — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 28, 2025

Alternativas viales en la CDMX por el Maratón

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda las siguientes opciones para evitar complicaciones durante el Maratón:

Anillo Periférico será la vía principal para quienes busquen evitar Avenida Insurgentes y parte de Paseo de la Reforma.

Para sortear los cierres en la zona central de Reforma y calles cercanas al Zócalo, se sugieren Calzada Legaria, Marina Nacional y Circuito Interior.

Del otro lado de Insurgentes, las alternativas son Avenida Aztecas, División del Norte, Avenida Cuauhtémoc, Viaducto Miguel Alemán y Eje 3 Oriente.

La recomendación principal es evitar la zona si no tienes actividades relacionadas con el Maratón, ya sea como corredor o espectador.

Si necesitas transitar cerca de la zona, apégate a estas rutas y utiliza aplicaciones como Waze o Google Maps, que te ofrecerán desvíos en tiempo real según tu destino.

La convocatoria inicia a las 5:45 AM, pero los cierres viales y aglomeraciones comenzarán antes por la llegada de los corredores. (Daniel Augusto)

¿Cerrarán Metro y Metrobús?

En el caso del Metro de la Ciudad de México, solo se prevé el cierre de la estación Zócalo, ya que ahí estará ubicada la meta del Maratón. Además, el Sistema de Transporte Colectivo abrirá sus puertas desde las 5:00 de la mañana, y no a las 7:00 como es habitual, con el fin de facilitar la llegada de los corredores al punto de salida.

El Metrobús sí tendrá varias afectaciones, con cierres parciales y totales en distintas líneas:

-Línea 1: será de las más impactadas, pues atraviesa toda la Avenida Insurgentes; varias estaciones suspenderán servicio.

-Línea 2: tendrá servicio parcial, ya que los autobuses no podrán cruzar Insurgentes a la altura de Nuevo León.

-Línea 3: presentará interrupciones en sus cruces con Paseo de la Reforma.

-Línea 4: también tendrá cierres parciales en los puntos donde conecta con Reforma.

-Línea 7: será otra de las más afectadas, ya que recorre de Campo Marte a Indios Verdes por todo Paseo de la Reforma.

La recomendación es planear con calma tus traslados, ya que tanto en Insurgentes como en Reforma el servicio de Metrobús estará interrumpido durante varias horas.

Para información en tiempo real sobre cierres y desvíos, se puede consultar la página oficial del Metrobús o sus canales de difusión en redes sociales: https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB .

El Metrobús tendrá cierres parciales y totales en varias líneas. (Tramino/Getty Images)

Recomendaciones generales para el Maratón CDMX

Anticipa tus traslados: si necesitas moverte por la ciudad, sal con tiempo y considera que los cierres iniciarán desde muy temprano.

Usa transporte público: Metro y RTP ampliarán su horario desde las 5:00 AM, siendo la mejor opción para acercarte o rodear la zona del Maratón. Evita, en la medida de lo posible, las líneas 1 y 7 del Metrobús, que recorren Insurgentes y Reforma, debido a los cierres y desvíos.

Evita el auto en la zona del recorrido: el tráfico será intenso y las avenidas principales permanecerán cerradas por varias horas.

Descarga aplicaciones de movilidad (Waze, Google Maps): te darán rutas alternas y avisos de cierres en tiempo real.

Si acudes como espectador: respeta las áreas señalizadas y procura hidratarte, ya que la asistencia también puede generar aglomeraciones.

Consulta fuentes oficiales: la SSC, el Metrobús y el STC Metro actualizarán constantemente la información sobre cierres y desvíos.

No lo olvides, este domingo 31 de agosto, la Ciudad de México vivirá una jornada de movilidad atípica por el XLII Maratón.