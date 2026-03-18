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CDMX

¿Volverán las lluvias este miércoles en CDMX y Edomex? El pronóstico del 18 de marzo

Tras tormentas atípicas en el Valle de México, autoridades anticipan un cambio en las condiciones climáticas para la región.
mié 18 marzo 2026 08:44 AM
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Lluvias fuertes, granizo y actividad eléctrica sorprendieron al Valle de México este martes. (Especial)

Luego de las fuertes lluvias registradas este martes en la Ciudad de México y el Estado de México, surge la duda entre la población: ¿cómo será el clima este miércoles 18 de marzo y se repetirán las precipitaciones?

A solo unos días del inicio de la primavera, el Valle de México fue sorprendido por lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y un descenso en la temperatura en gran parte de la región, un comportamiento poco habitual para la temporada.

Aquí te contamos cuál es el pronóstico del clima para este miércoles y si volverá a llover como en días recientes.

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¿Lloverá en la CDMX?

No. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, no se esperan lluvias este miércoles 18 de marzo en la Ciudad de México, lo que confirma lo atípico de las precipitaciones recientes.

“Hoy dominará ambiente cálido, cielo mayormente despejado; no se esperan lluvias en la ciudad”, señala el reporte oficial del Gobierno capitalino.

Se prevé una temperatura máxima de 23 grados durante la tarde, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvia.

En resumen, no habrá precipitaciones ni condiciones similares a las registradas este martes.

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¿Y el Estado de México?

Para el Estado de México, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias aisladas, además de viento de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

En Toluca, se espera una temperatura mínima de entre 1 y 3 °C, y una máxima de 20 a 22 °C.

Aunque podrían presentarse algunas lluvias, estas serían ligeras y no se anticipan afectaciones relevantes para la población.

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¿Cuándo inicia la primavera?

La primavera en México comenzará con el equinoccio del 20 de marzo de 2026. A partir de esa fecha, los días serán más largos y las temperaturas tenderán a aumentar de forma gradual.

En términos generales, esta estación se caracteriza por un ambiente más cálido y seco durante marzo y abril, con lluvias que comienzan a aparecer hacia mayo y junio, principalmente en el sur y sureste del país.

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Ciudad de México Lluvias

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