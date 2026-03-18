Luego de las fuertes lluvias registradas este martes en la Ciudad de México y el Estado de México, surge la duda entre la población: ¿cómo será el clima este miércoles 18 de marzo y se repetirán las precipitaciones?

A solo unos días del inicio de la primavera, el Valle de México fue sorprendido por lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y un descenso en la temperatura en gran parte de la región, un comportamiento poco habitual para la temporada.

Aquí te contamos cuál es el pronóstico del clima para este miércoles y si volverá a llover como en días recientes.