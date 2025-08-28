Gobierno CDMX da apoyo económico a 250 proyectos de colectivos de jóvenes

Un total de 250 iniciativas comunitarias impulsadas por jóvenes de la Ciudad de México fueron seleccionadas para recibir apoyo por hasta 25,000 pesos para su desarrollo a través del programa Juventudes Autogestivas para la Transformación, lanzado por el Gobierno de la Ciudad de México.
“No una persona, (son) un equipo, una colectiva, un colectivo, que se juntan para pensar en una causa social y transformar la realidad que tienen en distintas áreas, ese es el gran objetivo de este programa”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la primera entrega del programa en el Teatro Esperanza Iris.