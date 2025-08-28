Gobierno CDMX da apoyo económico a 250 proyectos de colectivos de jóvenes

Los proyectos seleccionados son 43 sobre medio ambiente y territorio, 39 sobre ciencia y educación, 22 sobre derechos humanos, 17 sobre equidad de género y feminismo, 99 culturales y 30 sobre salud y deporte.

Entre las iniciativas están guías para la observación de aves en los humedales de Mixquic, alcaldía Tláhuac; brigadas de estudiantes de ciencias de la salud y sociales para informar en las comunidades salud sexual, así como realizar pruebas para la detección de enfermedades de transmisión sexual.

Además del apoyo económico que va de 5,000 a 25,000 pesos para implementar sus proyectos en los meses de agosto a diciembre, los colectivos –formados por al menos cinco jóvenes– recibirán formación especializada, certificaciones y asesoría técnica.

La jefa de Gobierno indicó que este es el primer año del programa y para 2026 el objetivo será financiar cuatro veces más proyectos ideados por jóvenes de entre 18 y 29 años de edad.

“Son el grupo pionero, el próximo año queremos 1,000 colectividades. Queremos que el poder de transformación de la juventud llegue a todos los rincones de la ciudad, queremos transformar esta ciudad con jóvenes”, afirmó Brugada.