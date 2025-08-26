Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 26 de agosto: autos que no deben salir este miércoles en CDMX y Edomex

Consultar diariamente el calendario oficial y el reporte de calidad del aire ayuda a planear tus viajes y evitar sanciones.
mar 26 agosto 2025 09:59 PM
Hoy No Circula 26 de agosto 2025: autos que no deben salir este miércoles en CDMX y Edomex
El programa Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Si eres de los que usan el coche todos los días para moverse por la Ciudad de México o el Estado de México, este miércoles 26 de agosto es momento de detenerte un instante y verificar si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula sigue vigente, y no respetarlo puede salir muy caro.

¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial, los vehículos que deben permanecer en casa son:

-Autos con holograma 1 o 2

-Engomado rojo

-Placas con terminación 3 o 4

Si tu auto cumple con estas características, lo más recomendable es dejarlo guardado para evitar una multa.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2.

¿Quiénes sí pueden circular?

No todos los autos están restringidos. Pueden transitar libremente:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

No hay Doble Hoy No Circula

Este miércoles no hay contingencia ambiental, por lo que el programa mantiene sus reglas habituales, sin medidas extraordinarias.

Horarios y dónde aplica

Las restricciones aplican de 5:00 a 22:00 horas en:

Ciudad de México: las 16 alcaldías

Estado de México: 18 municipios conurbados, entre ellos Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla

Desde el 1 de julio, también se aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco

Aunque las restricciones ya rigen de lunes a sábado, las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026, durante un periodo de adaptación.

Multas por no respetar las restricciones

Si no cumples con el Hoy No Circula, la sanción económica va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos. Un golpe al bolsillo si no estás preparado.

Recomendaciones para evitar problemas

Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

Revisa diariamente el reporte de calidad del aire.

Ten presente que las restricciones pueden cambiar si se declara contingencia ambiental.

Antes de prender el motor, verifica si tu auto puede circular; además de evitar una multa, estarás ayudando a mejorar la calidad del aire.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita sanciones económicas, sino que también contribuye a reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida en la Zona Metropolitana del Valle de México. La próxima vez que planees usar tu coche, revisa bien si puedes salir y toma decisiones responsables.

