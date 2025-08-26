Cárteles gobiernan CDMX, acusa asesor de Trump; bajaron delitos, asegura Sheinbaum

Ante estas declaraciones, Sheinbaum rechazó que la CDMX esté bajo control de los cárteles y resaltó el trabajo que tanto ella como Clara Brugada han llevado acabo en el tema de seguridad en la capital, siendo jefas de Gobierno.

“Hoy mismo en la reunión del gabinete de seguridad le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México, que a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi el 60%, la reducción de delitos de alto impacto, cada vez hay menos delito, sí hay temas y evidentemente hay que atenderlos pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona”, planteó.

La presidenta recordó que desde que ella fue jefa de Gobierno en la capital del país inició una reducción en ciertos delitos.

“Hay un trabajo muy importante para atender la seguridad en la ciudad. La percepción de seguridad ha aumentado mucho en la ciudad o ha disminuido la percepción de inseguridad, entonces vale la pena hacerle llegar (las estadísticas)”, indicó la presidenta.

Con información de Lidia Arista.