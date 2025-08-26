Publicidad

Cárteles gobiernan CDMX, acusa asesor de Trump; bajaron delitos, asegura Sheinbaum

La presidenta de México informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviará al asesor del presidente Trump las estadísticas de la violencia en la Ciudad de México.
mar 26 agosto 2025 11:20 AM
La presidenta Sheinbaum respondió a Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, luego del señalamiento que la CDMX está dirigida por cárteles criminales.

Stephen Miller, asesor para seguridad interna de la Casa Blanca, aseguró este lunes que la Ciudad de México es “una ciudad gobernada por los cárteles”, al tratar de contrastar las tasas de violencia en urbes estadounidenses con las de la capital del país.

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviará al funcionario de EU, las estadísticas de la violencia en la CDMX, entidad, en la que aseguró ha habido una reducción en delitos como homicidios.

Las polémicas declaraciones de Miller fueron lanzadas este lunes en entrevista con la cadena Fox News, donde utilizó a la CDMX como ejemplo para atacar a ciudades gobernadas por el Partido Demócrata, como Chicago o Baltimore.

“¡Las ciudades gobernadas por los demócratas son más peligrosas que la Ciudad de México, que está gobernada por cárteles criminales!”, afirmó.

“Las calles de esas ciudades son más violentas que Bagdad o comunidades de Etiopía, lugares que muchos estadounidenses ni siquiera soñarían visitar”, agregó.

Con ello, Miller justificó la intención del gobierno de Trump de ampliar el control federal sobre la seguridad en ciudades estadounidenses, bajo el argumento de que las pandillas criminales tienen nexos con cárteles transnacionales designados como terroristas, entre ellos los mexicanos.

Ante estas declaraciones, Sheinbaum rechazó que la CDMX esté bajo control de los cárteles y resaltó el trabajo que tanto ella como Clara Brugada han llevado acabo en el tema de seguridad en la capital, siendo jefas de Gobierno.

“Hoy mismo en la reunión del gabinete de seguridad le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México, que a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi el 60%, la reducción de delitos de alto impacto, cada vez hay menos delito, sí hay temas y evidentemente hay que atenderlos pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona”, planteó.

La presidenta recordó que desde que ella fue jefa de Gobierno en la capital del país inició una reducción en ciertos delitos.

“Hay un trabajo muy importante para atender la seguridad en la ciudad. La percepción de seguridad ha aumentado mucho en la ciudad o ha disminuido la percepción de inseguridad, entonces vale la pena hacerle llegar (las estadísticas)”, indicó la presidenta.

Con información de Lidia Arista.

