CDMX

Lluvias matutinas desquician varios puntos de la Ciudad de México

Los habitantes del Valle de México despiertan al sonido de la lluvia que complica la circulación en los distintos medios de transporte en la CDMX.
vie 22 agosto 2025 08:30 AM
Lluvias matutinas desquician varios puntos de la Ciudad de México
Los encharcamientos en desniveles de vialidades que cruzan la CDMX son una constante en temporada de lluvias.

Desde la madrugada y mañana de este viernes 22 de agosto, persiste la lluvia en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX) lo que complica la movilidad de las personas rumbo a sus diferentes actividades, por lo que se recomienda anticipar los tiempos de traslado. Te decimos dónde hay encharcamientos.

Encharcamientos en la CDMX

  • En el desnivel de Insurgentes Norte altura de la Raza
  • Alcaldía Gustavo A. Madero
  • Circuito Interior
  • Calzada Ignacio Zaragoza

Marcha de seguridad en el Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó la marcha de seguridad en seis líneas por la presencia de lluvias y no se descarta que repita la operación por la tarde-noche, por lo que se recomienda anticipar los tiempos de traslados. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

Hay marcha lenta en las siguientes líneas del Metro: 2, 3, 5, 8, 9 y B;

LLuvias-CDMX -2025.jpg
CDMX

Temporada de lluvias 2025 reta la infraestructura de la CDMX

¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2025?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Valle de México ,así como gran parte del país, tendrán lluvias muy fuertes desde este jueves 21 y hasta el lunes 25 de agosto .

El gobierno del Estado de México detalla que comienza en mayo y culmina en octubre, con el pico de precipitaciones en los meses de junio a septiembre.

