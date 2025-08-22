Lluvias matutinas desquician varios puntos de la Ciudad de México

Encharcamientos en la CDMX

En el desnivel de Insurgentes Norte altura de la Raza

Alcaldía Gustavo A. Madero

Circuito Interior

Calzada Ignacio Zaragoza

Marcha de seguridad en el Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó la marcha de seguridad en seis líneas por la presencia de lluvias y no se descarta que repita la operación por la tarde-noche, por lo que se recomienda anticipar los tiempos de traslados. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

Hay marcha lenta en las siguientes líneas del Metro: 2, 3, 5, 8, 9 y B;

¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2025?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Valle de México ,así como gran parte del país, tendrán lluvias muy fuertes desde este jueves 21 y hasta el lunes 25 de agosto .

El gobierno del Estado de México detalla que comienza en mayo y culmina en octubre, con el pico de precipitaciones en los meses de junio a septiembre.

