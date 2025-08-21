Cuatro días de fuertes lluvias: Pronóstico del clima de la CDMX y Edomex

Se activa Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 21/08/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @Tlalpan y… pic.twitter.com/voFMUhMDXh — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 21, 2025

Pronóstico de lluvias en CDMX y Edomex para el fin de semana

El SMN alertó que habrá lluvias fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México hasta el domingo, con un ligero descenso de intensidad para el lunes 25 de agosto.

Sábado 23 de agosto: chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 55 mm) en ambas entidades.

Domingo 24 de agosto: lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en el Estado de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 55 mm) en la Ciudad de México.

Lunes 25 de agosto: chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 55 mm) en el Estado de México e intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en la Ciudad de México.

Se recomienda estar atentos a las alertas y recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SGIRPC) para protegerse en la temporada.

Habrá lluvias en casi todo el país

El SMN informó sobre la interacción de varios fenómenos meteorológicos desde este jueves, como el monzón mexicano y canales de baja presión, y ocasionarán lluvias en gran parte del territorio, de intensas (75 a 150 mm) a chubascos (5 a 25 mm).

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, afectará a estados del norte con lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Baja California Sur.

La Mesa del Norte y Central estarán bajo la interacción de un canal de baja presión y una vaguada en altura, con lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Mientras tanto, la onda tropical 24 se desplazará hacia el sur y gradualmente al occidente, provocando lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas. El Caribe, golfo de México y península de Yucatán tiene pronóstico de lluvias muy fuertes e intensas por un canal de baja presión.

En cuanto a la temperatura, continuará un ambiente caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como la Península de Yucatán. Se estiman temperaturas superiores a los 45° en Baja California y Sonora, mientras que una onda de calor afectará a Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Los sistemas meteorológicos ocasionarán los siguientes efectos: