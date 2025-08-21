Los NIP dinámicos son una medida de seguridad para realizar transacciones financieras, y cada vez se utilizan más en plataformas de banca digital para hacer compras en línea. Se genera un código para cada movimiento y tienen una vigencia.

En caso de no utilizarse, se tendrá que generar uno nuevo para pagar.

Cómo pagar con el NIP dinámico en Obtén Más

Los tutores de los beneficiarios de Mi Beca para Empezar pueden pagar con el NIP dinámico tanto con la tarjeta física como con Código QR de manera sencilla:

Con tarjeta física

No se requiere iniciar sesión ni conexión a internet o datos móviles.

1. Para realizar el pago, toca el botón "NIP dinámico". Verás las tarjetas activas y su saldo disponible (cada 30 segundos).

2. Ingresa el NIP dinámico para confirmar la compra.

Códigos QR

Se requiere contar con la aplicación de Obtén Más en sus dispositivos y conexión WiFi o datos móviles activados.

1. En su app, deberán buscar el botón de NIP Dinámico, y mostrará el saldo de las tarjetas asociadas, así como los códigos de cuatro dígitos. Ambos estarán visibles por 30 segundos.

2. Después selecciona “Pagar con QR” y escanea el código QR del comercio. Revisa que el monto a pagar sea correcto y autoriza la transferencia con el NIP dinámico.

Así funciona el nuevo NIP DINÁMICO en tu App Obtén Más. ¡Compras rápidas y seguras! pic.twitter.com/lStPx0Ckn0 — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 19, 2025

Cómo vincular la nueva tarjeta a Obtén Más

Los estudiantes de secundaria que recibieron las tarjetas para el programa Uniformes y Útiles Escolares podrán pagar sus compras tanto con la tarjeta física como digital, pero para ello necesitarán asociarla en la aplicación con estos sencillos pasos:

Abre tu aplicación Obtén Más y localiza la tarjeta gris del programa Uniformes y Útles Escolares Secundaria. Da clic en el botón de “Vincular Tarjeta”. Captura los 16 dígitos de la tarjeta o escanea el código de barras que está al reverso del plástico con la cámara del celular.

Y listo. La tarjeta estará vinculada para realizar tus próximas compras para el ciclo escolar 2025-2026.

¿Qué establecimientos aceptan la tarjeta Mi Beca para Empezar?

Diversos negocios aceptan la tarjeta del programa de becas de la Ciudad de México donde podrán adquirir papelería, vestimenta, zapatería hasta servicios de óptica.

Papelerías

Tony Superpapelerías

Casa Marchand

Office Depot

Office Max

Lumen

Grupo Papelero Gutierrez

Tiendas de autoservicio

La Comer

City Market

Superama

Neto

Chedraui

Superissste

Bodega Aurrerá

City Club

Walmart

Sam´s Club

Soriana

Sumesa

Vestimenta y Zapatería

Price Shoes

Cuidado con el Perro

Suburbia

Converse

Flexi

Zapaterías León

Trender

Capa de Ozono

La Joya

Karele

Vazza

Elité

Farmacias

San Pablo

San Borja San Isidro

Ópticas

Especialistas Ópticos

Otros

Ya

En el caso de las tiendas de autoservicio, se aceptan en los diferentes modelos tamaños de sucursales de La Comer, Walmart, Chedraui y Sorana.