El Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México (Fibien) informó que a partir de ahora los beneficiarios de Mi Beca para Empezar y Uniformes y Útiles Escolares 2025-2026 tendrán a disposición un NIP dinámico en sus aplicaciones Obtén Más para realizar compras seguras. Así es como funciona.
Quienes no utilicen la nueva función de Mi Beca para Empezar no podrán usarla ni hacer pagos
Los NIP dinámicos son una medida de seguridad para realizar transacciones financieras, y cada vez se utilizan más en plataformas de banca digital para hacer compras en línea. Se genera un código para cada movimiento y tienen una vigencia.
En caso de no utilizarse, se tendrá que generar uno nuevo para pagar.
Cómo pagar con el NIP dinámico en Obtén Más
Los tutores de los beneficiarios de Mi Beca para Empezar pueden pagar con el NIP dinámico tanto con la tarjeta física como con Código QR de manera sencilla:
Con tarjeta física
No se requiere iniciar sesión ni conexión a internet o datos móviles.
1. Para realizar el pago, toca el botón "NIP dinámico". Verás las tarjetas activas y su saldo disponible (cada 30 segundos).
2. Ingresa el NIP dinámico para confirmar la compra.
Códigos QR
Se requiere contar con la aplicación de Obtén Más en sus dispositivos y conexión WiFi o datos móviles activados.
1. En su app, deberán buscar el botón de NIP Dinámico, y mostrará el saldo de las tarjetas asociadas, así como los códigos de cuatro dígitos. Ambos estarán visibles por 30 segundos.
2. Después selecciona “Pagar con QR” y escanea el código QR del comercio. Revisa que el monto a pagar sea correcto y autoriza la transferencia con el NIP dinámico.
Así funciona el nuevo NIP DINÁMICO en tu App Obtén Más. ¡Compras rápidas y seguras! pic.twitter.com/lStPx0Ckn0— Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 19, 2025
Cómo vincular la nueva tarjeta a Obtén Más
Los estudiantes de secundaria que recibieron las tarjetas para el programa Uniformes y Útiles Escolares podrán pagar sus compras tanto con la tarjeta física como digital, pero para ello necesitarán asociarla en la aplicación con estos sencillos pasos:
- Abre tu aplicación Obtén Más y localiza la tarjeta gris del programa Uniformes y Útles Escolares Secundaria.
- Da clic en el botón de “Vincular Tarjeta”.
- Captura los 16 dígitos de la tarjeta o escanea el código de barras que está al reverso del plástico con la cámara del celular.
Y listo. La tarjeta estará vinculada para realizar tus próximas compras para el ciclo escolar 2025-2026.
¿Qué establecimientos aceptan la tarjeta Mi Beca para Empezar?
Diversos negocios aceptan la tarjeta del programa de becas de la Ciudad de México donde podrán adquirir papelería, vestimenta, zapatería hasta servicios de óptica.
Papelerías
Tony Superpapelerías
Casa Marchand
Office Depot
Office Max
Lumen
Grupo Papelero Gutierrez
Tiendas de autoservicio
La Comer
City Market
Superama
Neto
Chedraui
Superissste
Bodega Aurrerá
City Club
Walmart
Sam´s Club
Soriana
Sumesa
Vestimenta y Zapatería
Price Shoes
Cuidado con el Perro
Suburbia
Converse
Flexi
Zapaterías León
Trender
Capa de Ozono
La Joya
Karele
Vazza
Elité
Farmacias
San Pablo
San Borja San Isidro
Ópticas
Especialistas Ópticos
Otros
Ya
En el caso de las tiendas de autoservicio, se aceptan en los diferentes modelos tamaños de sucursales de La Comer, Walmart, Chedraui y Sorana.